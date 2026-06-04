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EE. UU. advierte sanciones por compra de votos en la segunda vuelta presidencial en Colombia; hasta la visa van a quitar

Christopher Landau, quien se autodenomina como ‘el quitavisas’, envió una contundente advertencia a cualquier funcionario o persona que incurra en fraude electoral o compra de votos durante la segunda vuelta presidencial en Colombia.

  • Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, envió advertencia a quien incurra en compra de votos en las elecciones presidenciales de Colombia. FOTO: Tomada de X @DeputySecState
    Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, envió advertencia a quien incurra en compra de votos en las elecciones presidenciales de Colombia. FOTO: Tomada de X @DeputySecState
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó una advertencia para quienes compren votos o interfieran en la segunda vuelta presidencial en Colombia, que tendrá lugar el próximo 21 de junio de 2026.

El funcionario, quien se autodenomina “El Quitavisas”, expresó que desde su país están comprometidos con apoyar estas elecciones, que tienen como candidatos al ganador de la primera vuelta, Abelardo De la Espriella, y al representante del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro.

“Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que Estados Unidos está comprometido con la protección de la democracia colombiana. También ha explicado en muchas ocasiones que una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que la denegación y revocación de visas son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior”, inició en su escrito Landau.

Entérese: Abelardo de la Espriella denuncia plan de $60.000 millones de clanes del Caribe para comprar votos

También dijo que desde Estados Unidos están monitoreando cada movimiento de personas que busquen intervenir en los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones en Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otros lugares. Por lo tanto, quienes se sientan tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea mediante la COMPRA DE VOTOS o de cualquier otra manera— quedan advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas! (sic)”, concluyó.

Abelardo De la Espriella denunció plan de $60.000 millones de clanes del Caribe para comprar votos

Y es que Abelardo De la Espriella (“El Tigre”) había denunciado un plan de compra de votos en la región Caribe, cuyo “comandante” de la operación sería Armando Benedetti, ministro del Interior.

“Están llamando a Benedetti porque Benedetti es un comprador de votos consuetudinario. A Benedetti no lo llaman por su inteligencia, ni por su agudeza ni porque sea un gran estratega político. Benedetti es un delincuente de la peor calaña”, dijo De la Espriella en entrevista con Semana.

“Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano”, añadió al medio citado.

Estados Unidos tiene los ojos puestos en Colombia

Esta no sería la única advertencia que llega desde Estados Unidos, pues el secretario de Estado, Marco Rubio, fue enfático al señalar que la transparencia de las elecciones es fundamental para que las relaciones diplomáticas entre ambos países mantengan un buen rumbo.

Sus declaraciones se producen después del “guiño” que le hizo el presidente Donald Trump al abogado De la Espriella, luego de expresarle su respaldo para que derrote al candidato “marxista” y de la “izquierda radical”, en referencia a Iván Cepeda.

“(...) Abelardo se enfrentará a un marxista radical de izquierda en la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y para su relación con los Estados Unidos”, escribió Trump.

Siga leyendo: Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos de los últimos tres días

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