David Ospina hace historia: es el futbolista con más temporadas en la Selección Colombia

La historia de David Ospina en la Selección Colombia es demasiado extensa. El guardameta que defendió el pórtico tricolor en 131 ocasiones ha jugado en 18 años distintos con el combinado nacional e incluso lleva 19 temporadas consecutivas siendo parte del equipo, empero, en 2024 no tuvo minutos ni en amistosos ni en Copa América.

En la actualidad, el “Rey David” es guardameta de Atlético Nacional, club con el que se destacó en los cuartos de final y semifinales de la Liga Betplay. Fue convocado para la séptima participación de Colombia en un Mundial de fútbol de mayores en Norteamérica 2026, estará bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, y aunque es sabido que será suplente, no se puede descartar un homenaje como el hecho a Faryd Mondragón en Brasil 2014.

Durante los 19 años que Ospina fue convocado desde 2007 hasta 2026 a la Selección Colombia, disputó compromisos en todo ese período de tiempo al frente de la Tricolor, excepto en 2024. Es el jugador con más partidos disputados en el equipo cafetero, lo que es consecuencia de una carrera deportiva en la élite durante 20 años. El portero atajó en el Niza de Francia, Arsenal inglés, Napoli de Italia, Al Nassr de Arabia y Atlético Nacional.

Sus partidos en el equipo de todos los colombianos se dividen de la siguiente manera:

Copa América: jugó 18 partidos, ganó 9, perdió 7 y empató 2

Mundial: atajó 9 compromisos, triunfó en 6 y cayó en 3 ocasiones

Eliminatorias Conmebol: atajó 54 juegos, salió victorioso en 23, sufrió 15 derrotas e igualó 16

Amistosos: estuvo en 50 disputas, ganó 32, perdió 8 y empató 10.