Video | “La usaré cuando me dé la gana porque soy libre”: José Manuel Restrepo tras medida contra Abelardo de no ponerse la camiseta de Colombia

El candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo Abondano se pronunció este jueves 4 de junio tras la determinación de un juzgado de Bogotá de prohibirle el uso de la camiseta de la Selección Colombia a Abelardo de la Espriella durante lo que queda de campaña presidencial. Le puede interesar: Abelardo no puede usar la camiseta de la Selección, ¿juez decide qué se puede poner un candidato? A través de un video publicado en sus redes sociales, el exministro y fórmula de Abelardo señaló que “nadie puede decidir cómo expresa un colombiano su identidad” y que se pondrá la camiseta cuando “se le dé la gana”, ya que eso hace parte del libre desarrollo de la personalidad. “En el marco de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad, yo usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día que sea necesario porque soy libre y tengo la libertad suficiente para decidir cuándo quiero usarla y cuándo no”, expresó en sus redes sociales.

Y es que la polémica surgió luego de que la jueza determinara —en tiempo récord— la decisión que tomó contra Abelardo al señalar que la camiseta de la Selección Colombia fue diseñada para eventos deportivos y que emplearla como símbolo de una campaña electoral “desvirtúa el fin para el que fue creada”. La medida cautelar afirmó que su uso podría afectar derechos fundamentales y la neutralidad electoral. “El uso de la camiseta de la selección Colombia de fútbol o cualquier otro distintivo de la misma debe ser usado en escenarios propios, como son los escenarios o contiendas deportivas, para lo cual ha sido diseñada y utilizada... donde claramente su mensaje debe ir dirigido a una práctica deportiva, más no política”, se lee en la decisión. Sin embargo, la decisión penal se habría dado en respuesta a una tutela radicada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien aseguró sentirse discriminado y estigmatizado ahora que la camiseta de la Selección Colombia está siendo utilizada como símbolo político.

Abelardo y José Manuel luego de la primera vuelta presidencial. FOTO: Captura de video de redes sociales @jmrestrepoa

“Es un símbolo deportivo nacional y que al usarla para esa campaña, estigmatiza a todas aquellas personas que tienen ideas de la izquierda”, aseguró el demandante. De esta manera, la orden establece que el candidato y su colectividad deberán dejar de exhibir la prenda hasta que exista un fallo definitivo sobre la acción interpuesta. Además, advierte que el incumplimiento de la medida podría derivar en sanciones por desacato. Ante esto, Abondado expresó que “nadie puede decidir cómo expresa otro colombiano su identidad, sus afectos o su amor por la nación. La camiseta de Colombia es un símbolo de honor, de libertad y de patria”. También le puede interesar: Piden sancionar a MinEducación por participar en política tras polémica sobre el origen de la Matrícula Cero “Como colombiano, me siento profundamente orgulloso de usar y portar la camiseta de la Selección Colombia porque, entre otras, representa mi condición de colombiano; creo firmemente en mi país y respaldaré a mi nación en los escenarios en que sea necesario usando y portando la camiseta de la Selección Colombia”, concluyó el candidato a la vicepresidencia.

“La estupidez no tiene límite”: de la Calle y su reacción tras la decisión de la jueza

A raíz de toda esta polémica ha habido varias reacciones a favor y en contra de la medida tomada con el candidato de la Espriella, sin embargo, una voz en particular expresó un mensaje este jueves 4 de junio a través de sus redes sociales. Se trata del excandidato presidencial y negociador de paz Humberto de la Calle. El político colombiano de 79 años compartió una reflexión por medio de una anécdota que tiene relación con la camiseta de la selección Colombia en tiempos de campaña política. “Camiseta de la Selección: En 2018, por los lados de la campaña de Iván Duque, empezó a aparecer el uso de la camiseta”, comenzó contando. Asimismo, él, también exvicepresidente de la nación, señaló que lo que se debe buscar a través de la camiseta es la unidad. “Antes ciertas molestias, yo, que era candidato, compré camisetas para todos los demás candidatos. Y en un debate en el que estábamos todos, les propuse que cada uno tomara la suya, a título de regalo, y que todos las firmáramos. Así se hizo”, sostuvo.