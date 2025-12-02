x

Estados Unidos autoriza abrir su mercado al huevo con cáscara colombiano, ¿cuáles son las condiciones?

Estados Unidos autorizó la exportación de huevo con cáscara colombiano, ampliando mercados y fortaleciendo la competitividad avícola en plena apuesta por diversificar la oferta exportable.

    Para la industria avícola, la apertura estadounidense no solo significa más ventas, también es una señal de confianza internacional en los sistemas sanitarios y de control del país. FOTO: Manuel Saldarriaga
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

En medio del esfuerzo del país por diversificar su canasta exportadora y depender menos de un solo socio comercial, Colombia logró un avance clave: Estados Unidos autorizó la exportación de huevos con cáscara para procesamiento industrial.

Esta es una decisión que abre una nueva puerta para la industria avícola y fortalece la integración nacional en cadenas globales de valor.

El anuncio fue hecho por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, quien explicó que el proceso fue coordinado entre el Ministerio, el ICA, la Embajada de Colombia en Washington y Fenavi.

La autorización permitirá que el producto ingrese a seis plantas habilitadas en Estados Unidos sin permiso de importación ni certificado sanitario previo, un reconocimiento directo a la madurez y trazabilidad del sistema sanitario colombiano.

Entérese: Colombia rompe récord histórico: cada persona consume un huevo diario en promedio, según Fenavi

Asimismo, el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, confirmó que las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron luz verde al ingreso del huevo colombiano a ese mercado.

El líder gremial explicó que este avance es fruto de un trabajo conjunto, cuya coordinación permitió cumplir los exigentes estándares estadounidenses.

Nuevo mercado, nuevas oportunidades para un sector en expansión

Según la ministra, esta decisión “confirma el relacionamiento técnico y comercial con Estados Unidos y la madurez del sistema sanitario nacional, reconocido por su rigor”.

Además, subrayó que el avance fortalece la competitividad del país y demuestra los esfuerzos del Gobierno por diversificar la oferta exportable con resultados concretos.

La confirmación llegó directamente del APHIS, el Servicio de Inspección Sanitaria del Departamento de Agricultura estadounidense, que avaló la viabilidad sanitaria para importar este tipo de producto procesado. El anuncio fue realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Según informó Fenavi, este tipo de huevo no está destinado al consumo directo en cáscara. Son “huevos para quebrar”, es decir, materia prima que viaja a plantas autorizadas por el USDA, donde se rompe, se separa, se pasteuriza y se transforma en ovoproductos como huevo líquido, congelado o en polvo.

Las cifras del sector avícola colombiano

El sector avícola colombiano llega a este momento con cifras históricas. Según Fenavi, el país alcanzó un récord de consumo interno de 365 huevos per cápita al año, equivalente a uno por persona cada día.

Paralelamente, la producción creció de 12.000 millones a 19.500 millones de unidades, impulsada por mejoras en infraestructura, sanidad animal, sostenibilidad y eficiencia.

Para 2025, la producción nacional superará los 19.500 millones de huevos, un crecimiento del 7,7%, mientras que para 2026 se espera una estabilización con un alza marginal del 0,2%.

Este insumo es fundamental para industrias tan diversas como panificación, pastelería, galletería, helados, mayonesas, salsas, mezclas para productos horneados, pastas y comidas preparadas. En otras palabras, es una pieza silenciosa pero estratégica en la cadena de alimentos procesados.

Siga leyendo: Colombia erradica brotes de influenza aviar y levanta cuarentena sanitaria

Colombia ya exporta huevos y pollo a 11 países

El ingreso al mercado estadounidense se suma a la estrategia de expansión internacional.

Hoy, Colombia exporta huevos y pollo a 11 destinos, entre ellos: Japón, Cuba, México, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Las Bahamas, Namibia y Unión Económica Euroasiática (Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán).

Las exportaciones han tomado fuerza, desde marzo de 2024, Colombia ha enviado 149 contenedores con 38 millones de huevos en cáscara al Caribe, generando ingresos superiores a 4,8 millones de dólares.

Los principales destinos han sido México, Perú, Venezuela y el Caribe.

Mientras tanto, los ovoproductos como huevo líquido y en polvo ya están presentes en Bahamas, Curazao y otras islas caribeñas.

El país también avanza en la apertura de nuevos mercados en Estados Unidos, Japón y Haití, ampliando aún más la ruta internacional del sector.

Además: Colombia ya exporta huevos y pollo a Emiratos Árabes y otros dos nuevos mercados

Este momento de expansión no se limita al huevo. Una empresa colombiana, Casalca, logró la primera exportación de pollo colombiano a Japón, uno de los mercados más exigentes del planeta en estándares sanitarios y de calidad.

El ingreso a ese destino eleva la reputación del sector avícola y demuestra que las empresas nacionales pueden cumplir los requisitos de mercados premium.

Temas recomendados

Exportaciones
Agro
Fenavi
Avícola
Huevo
Agroindustria
Colombia
Estados Unidos
