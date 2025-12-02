Estados Unidos autoriza abrir su mercado al huevo con cáscara colombiano, ¿cuáles son las condiciones?

En medio del esfuerzo del país por diversificar su canasta exportadora y depender menos de un solo socio comercial, Colombia logró un avance clave: Estados Unidos autorizó la exportación de huevos con cáscara para procesamiento industrial.
Esta es una decisión que abre una nueva puerta para la industria avícola y fortalece la integración nacional en cadenas globales de valor.
El anuncio fue hecho por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, quien explicó que el proceso fue coordinado entre el Ministerio, el ICA, la Embajada de Colombia en Washington y Fenavi.
La autorización permitirá que el producto ingrese a seis plantas habilitadas en Estados Unidos sin permiso de importación ni certificado sanitario previo, un reconocimiento directo a la madurez y trazabilidad del sistema sanitario colombiano.
