Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestre

El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece aranceles recíprocos del 30% sobre más de 70 productos ecuatorianos. La medida afecta bienes como azúcar, frutas, cacao en polvo, aguacate Hass, plátanos, frijol y diversos artículos industriales. El decreto 0170 de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, también restringe el ingreso terrestre de productos como arroz, pescado y camarones, concentrándose en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís. Puede leer: Trump sube el tono comercial y amenaza con tarifa de aranceles superiores al 15% Otros productos del vecino país que tendrán arancel serán grasas y aceites, tomate, cebolla, papa, coco, maracuyá, banano bocadillo, calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural, grasas y aceites de pescado, etanol, aguardientes desnaturalizados, insecticidas, fungicidas, desinfectantes y tubos.

Respuesta a la política arancelaria ecuatoriana

La medida colombiana responde a los aranceles que previamente aplicó el gobierno de Daniel Noboa a productos colombianos. El mandatario ecuatoriano justificó sus medidas argumentando falta de cooperación en la frontera para combatir bandas criminales y garantizar seguridad en los pasos fronterizos. Además, Noboa destacó el persistente desequilibrio comercial, ya que afirmó que el déficit de Ecuador frente a Colombia supera los 1.000 millones de dólares anuales. Relacionado: Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina Antes de expedir su decreto, Colombia presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en protesta por los aranceles ecuatorianos, buscando respaldar la legalidad de su respuesta comercial.

Colombia y Ecuador se demandan