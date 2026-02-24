x

Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestre

El Ministerio de Comercio de Colombia expidió el decreto. La medida aplica a productos como arroz, plátano, banano, cebolla, tomate, fríjol, aguacate Hass, así como a productos pesqueros, incluyendo camarón y trucha.

  • Presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Colprensa y AFP
    Presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Colprensa y AFP
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
bookmark

El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece aranceles recíprocos del 30% sobre más de 70 productos ecuatorianos. La medida afecta bienes como azúcar, frutas, cacao en polvo, aguacate Hass, plátanos, frijol y diversos artículos industriales.

El decreto 0170 de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, también restringe el ingreso terrestre de productos como arroz, pescado y camarones, concentrándose en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.

Puede leer: Trump sube el tono comercial y amenaza con tarifa de aranceles superiores al 15%

Otros productos del vecino país que tendrán arancel serán grasas y aceites, tomate, cebolla, papa, coco, maracuyá, banano bocadillo, calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural, grasas y aceites de pescado, etanol, aguardientes desnaturalizados, insecticidas, fungicidas, desinfectantes y tubos.

Respuesta a la política arancelaria ecuatoriana

La medida colombiana responde a los aranceles que previamente aplicó el gobierno de Daniel Noboa a productos colombianos.

El mandatario ecuatoriano justificó sus medidas argumentando falta de cooperación en la frontera para combatir bandas criminales y garantizar seguridad en los pasos fronterizos.

Además, Noboa destacó el persistente desequilibrio comercial, ya que afirmó que el déficit de Ecuador frente a Colombia supera los 1.000 millones de dólares anuales.

Relacionado: Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina

Antes de expedir su decreto, Colombia presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en protesta por los aranceles ecuatorianos, buscando respaldar la legalidad de su respuesta comercial.

Colombia y Ecuador se demandan

Antes de expedir su decreto, Colombia presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en protesta por los aranceles ecuatorianos, buscando respaldar la legalidad de su respuesta comercial.

Una de las demandas fue admitida por la Comunidad Andina (CAN), que abrió una investigación para determinar si la acción de Ecuador vulnera las normas comerciales del bloque regional.

“La solicitud presentada cumple con los requisitos previstos en el artículo 47 de la Decisión 425; en consecuencia, y de conformidad con el artículo 49 de esa norma comunitaria, se dispone su admisión a trámite y el inicio del procedimiento de investigación contemplado en dicha decisión”, señaló la CAN.

Vea aquí: A casi un mes de la guerra comercial, Colombia y Ecuador siguen sin acuerdo

Como respuesta, el Gobierno de Ecuador también presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina “por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”.

Entérese: Transportistas protestan en puente fronterizo entre Ecuador y Colombia por aranceles recíprocos

Así las cosas, el intercambio de aranceles y restricciones marca un episodio de tensión en las relaciones bilaterales, y el seguimiento de la CAN junto con las decisiones sobre los recursos presentados por ambos países serán determinantes para el futuro del comercio bilateral.

Temas recomendados

Comercio exterior
Exportaciones
Importaciones
Conflictos internacionales
Ministerio de Comercio
Comercio
Arancel
Guerra comercial
Colombia
Ecuador
Gustavo Petro
Daniel Noboa
