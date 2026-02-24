El Gallo Claudio y Doña Gallina, las dos aves que tienen enfrentados a los vecinos de un conjunto residencial en Envigado

Un gallo, Claudio, y una gallina, Doña Gallina, se volvieron la manzana de la discordia entre los más de 700 habitantes de un conjunto residencial de Envigado. Todo porque hay un grupo que está en contra de su presencia por las incomodidades y porque aseguran que la copropiedad no es el lugar más indicado para su presencia, mientras que otro asegura que le cambiaron la vida, para bien, a esta urbanización. La polémica comenzó el pasado 22 de enero, cuando uno de los residentes de la urbanización Puerto Luna, en el barrio Señorial, se encontraron estas aves abandonadas y no tuvieron una mejor idea que adecuarles uno de los espacios solitarios de la unidad para ubicarlos. Por esta razón se los llevaron para los alrededores de la zona de juegos, un sitio que, según Alejandra Barrientos, una de las vecinas, es uno de los lugares menos utilizados de esta urbanización, de cuatro torres y 250 apartamentos.

“Los ubicamos cerca de la zona de juegos porque es un sitio donde están cómodos y no los ubicamos en otro lado de la unidad porque quedaban expuestos a las zarigüeyas y unos zorros que hay cerca de la unidad”, explicó la residente. Pero desde el primer momento comenzaron las inconformidades de algunos residentes, porque mientras estaban intentando dormir, estas aves comenzaban a cantar, como si ya hubiera salido el sol, interrumpiendo drásticamente su sueño. Entérese: Video | ¡Como de película! Un venado cola blanca fue avistado en un municipio del Oriente antioqueño La explicación de uno de los vecinos que están cuidando a Claudio y a Doña Gallina es que como los dejaban a la intemperie, sin un lugar a la sombra donde guardar el sueño, la luz de las lámparas los desvelaba y los ponía a cantar a deshoras.

Ante las quejas y con el fin de buscar una solución, entre los residentes a cargo de estas dos aves consiguieron una jaula, la cual adecuaron para que quedaran a oscuras cuando se ocultara el sol y las luces artificiales de la copropiedad no las afectaran. Y esta medida habría tenido resultado en cuanto a los cantos. “Se les puso la jaula y con eso ya dejaron de cantar a las 10:00 de la noche o a la 1:00 de la mañana y uno de los inconformes, incluso, dijo que se había acabado parte del problema”, dijo la vecina Barrientos.

De hecho, dio a conocer un video, con la jaula adecuada, en la que dice un residente a cargo de estas aves: “Querida comunidad, aquí como pueden ver son las 6:00 de la tarde y ya Claudio y Doña Gallina están en su casita”. Le podría interesar: Tigrillo lanudo fue hallado en estado crítico en un cerro tutelar de Medellín: alcalde denuncia nuevo caso de maltrato animal Pero la inconformidad no se habría acabado del todo, puesto que a través de las redes sociales y de algunos medios informativos de la localidad hicieron pública la información con el gallo y la gallina, argumentando que estaban al sol y al agua todo el día y que solicitaban a las autoridades de protección animal. Quienes defienden la presencia de estos animales indicaron que esto hizo que los niños se les acercaran con comida y agua para alimentarlos, lo que ha generado un entorno de unión entre la población infantil del conjunto.