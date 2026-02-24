Alcalde de un municipio de Nariño resultó herido en un intento de hurto en Bogotá

En un aparente intento de hurto en Bogotá resultó herido Nixon López Villarreal, el alcalde del municipio de Ospina, en el departamento de Nariño.
El mandatario nariñense tiene una herida con arma de fuego en una pierna producto de un intento de atraco en el barrio El Recuerdo, en inmediaciones de Corferias, localidad de Teusaquillo, donde se encontraba para sostener una reunión este martes.
La Policía Metropolitana de Bogotá explicó que el alcalde fue abordado sobre las 10:20 de la mañana, en vía pública, por delincuentes en moto que pretendían hurtarle sus pertenencias.