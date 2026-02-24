Adulta mayor murió esperando que le entregaran medicamentos en dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta

Una mujer de la tercera edad perdió la vida mientras esperaba que le entregaran sus medicamentos en un punto de dispensación de la Nueva EPS en Cúcuta (Norte de Santander). El hecho se registró en el barrio Los Caobos en un establecimiento que hace parte de la red de atención de la aseguradora. Le puede interesar: Docentes de Antioquia protestaron en Medellín y anunciaron paro de 72 horas por problemas en su sistema de salud. El suceso ocurrió en la droguería Cafam, uno de los operadores encargados de suministrar fórmulas médicas a los afiliados de la mencionada EPS. De acuerdo con testigos en el lugar, la mujer había llegado desde primeras horas de este martes 24 de febrero con la intención de reclamar varias medicinas que tenía pendientes.

Así mismo, indicaron que, tras recibir la notificación de que sus fórmulas no estaban disponibles, la adulta mayor sufrió una alteración emocional. Minutos después de la conversación con el personal del lugar, se desplomó repentinamente, presuntamente a causa de un infarto. “Quién sabe qué le dijo a la funcionaria, pero comentan ahí que la funcionaria le dijo ‘no, pues demándeme’”, aseguró uno de las personas que estaban presentes en el lugar. Otro usuario que esperaba turno desde las 8:00 de la mañana, relató a Caracol Radio que observó a la mujer ingresar al establecimiento poco antes de la emergencia. Según contó, ella tomó un turno y se dirigió hacia uno de los cubículos para consultar por sus medicamentos. Lea también: La agonía diaria de los pacientes de Nueva EPS para reclamar medicinas

El hombre aseguró que la mujer fue atendida y que, tras intercambiar algunas palabras con una funcionaria, regresó a la zona de espera. Personas que estaban cerca comentaron que la respuesta recibida no habría sido la esperada, lo que incrementó su molestia. La mujer habría abierto su bolso, sacado un frasco y consumido lo que parecía ser un medicamento antes de volver a sentarse. Instantes después, cuando intentó ponerse de pie, cayó al suelo boca abajo. Quienes estaban alrededor reaccionaron de inmediato para auxiliarla. Una usuaria inició maniobras de reanimación mientras otros solicitaban apoyo a los servicios de emergencia. Sin embargo, varios presentes manifestaron inconformidad por la demora en la llegada de una ambulancia y de las autoridades. También señalaron que el establecimiento no contaba con implementos básicos para atender una situación de esta magnitud y que una camilla fue llevada tiempo después.

La situación generó indignación entre quienes hacían fila para reclamar medicamentos, quienes denunciaron demoras constantes y falta de insumos. En el bolso de la mujer, según versiones de testigos, se encontraban varias órdenes médicas pendientes. Hasta el momento, la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. Miembros de la Policía acudieron al sitio y se está a la espera de las diligencias correspondientes para establecer las causas del fallecimiento. Aunque todo apunta a una muerte natural.