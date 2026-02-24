“Las plataformas tipo Airbnb necesitan reglas claras”: Camilo Quintero

x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit.

Camilo Quintero, candidato a la Cámara por la coalición Ahora Colombia, busca recibir allí las banderas de Daniel Carvalho. Habló sobre su historia y propuestas....

