“El movimiento animalista ha sido usado para conseguir votos”: Sara Jaramillo

Desde hace más de 18 años, Sara Jaramillo se metió de lleno en la lucha por la defensa de los animales. Además de ejercer como veterinaria y crear la Fundación Instintos, dedicada a proteger animales rescatados, Jaramillo ha sido una de las principales líderes del movimiento animalista en Medellín.
En medio del polarizado ambiente político del país, Jaramillo se define como de centro y defiende una agenda que ponga a conversar a productores y activistas para lograr transformaciones a largo plazo. Para los televidentes de los medios regionales, su cara puede resultar conocida por su participación en el programa La Doctora Sara de Teleantioquia, dedicado a educar sobre cómo cuidar a los animales.
En diálogo con EL COLOMBIANO, habló sobre su decisión de aspirar al Senado y la agenda que pretende impulsar.