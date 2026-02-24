“El movimiento animalista ha sido usado para conseguir votos”: Sara Jaramillo

Desde hace más de 18 años, Sara Jaramillo se metió de lleno en la lucha por la defensa de los animales. Además de ejercer como veterinaria y crear la Fundación Instintos, dedicada a proteger animales rescatados, Jaramillo ha sido una de las principales líderes del movimiento animalista en Medellín. En medio del polarizado ambiente político del país, Jaramillo se define como de centro y defiende una agenda que ponga a conversar a productores y activistas para lograr transformaciones a largo plazo. Para los televidentes de los medios regionales, su cara puede resultar conocida por su participación en el programa La Doctora Sara de Teleantioquia, dedicado a educar sobre cómo cuidar a los animales. Le puede interesar: Abecé si es testigo electoral: funciones, límites y nuevas herramientas En diálogo con EL COLOMBIANO, habló sobre su decisión de aspirar al Senado y la agenda que pretende impulsar.

Cuéntenos un poco sobre usted, sobre su trayectoria y por qué decidió participar en política...

“Soy médica veterinaria, empresaria del sector hace aproximadamente 18 años. Tengo una clínica veterinaria. Después de eso, decidí emprender también en el activismo social. Tengo una fundación hace ya 13 años y un colegio para perros. Yo creo que el llamado hacia los animales lo tengo desde hace 34 años, cuando empecé a tener conciencia, porque siempre ha sido mi pasión. Mi misión la encontré unos cinco años después de haber fundado la clínica veterinaria, cuando me di cuenta de que, aunque mi vocación es la veterinaria, el consultorio se me quedaba pequeño”.

¿Cómo ve la situación política del país y qué balance hace del tema animal?

“Estamos en una polarización con extremos muy grandes. Yo siempre intento estar en el centro, por eso me identifico profundamente con Creemos y hago parte de este movimiento. Creo que en gobiernos anteriores los animales y el movimiento animalista han sido usados para conseguir votos o empatía, pero hemos aprobado planes de gobierno y presupuestos con cero pesos para los animales. Esto ocurre cuando el sector pecuario aporta el 6,7% del PIB y da un millón de empleos directos.

El 67% de las familias en Colombia tienen animales. Euromonitor Internacional dice que para el 2026 el sector pet moverá cifras enormes. Colombia dice ser un país amante de los animales y el cuarto más visitado por fauna silvestre, pero no tiene una estructura clara en ninguno de estos frentes. No hay una devolución de lo que los animales aportan versus lo que reciben. Cuando fui miembro gestor de la Agenda 2040, era la única representante de animales de todo Antioquia. Falta conciencia política de la relevancia real de los animales, más allá de la fotografía”.

¿Hubo algún punto de inflexión en su vida cuando dijo: “necesito dedicarme a la lucha política”?

“La lucha política surge tras mucha reflexión. Me dije que, desde el activismo personal y el emprendimiento, no era suficiente. Tenemos que generar estructura, porque si no lo hacemos ahora, nos pasará lo que ocurrió en Europa, especialmente en España, donde el activismo crece desmesuradamente pero la normatividad no, lo que resulta en acciones muy dispersas”.

¿Estaría de acuerdo con que en el Congreso se estructuren regulaciones más estrictas con la ganadería?

“Más que reglamentar, hay que hablar de procesos de regeneratividad. Debemos salirnos del criterio del consumo personal y mirar la realidad de los proyectos de desarrollo sostenible, One Health y One Welfare.

Necesitamos que los procesos de producción pecuaria sean regenerativos y hay formas de hacerlo. Hay que generar incentivos para que se mantengan los cordones de fauna silvestre y buenas políticas de empleabilidad. Estas empresas en el campo son claves para la seguridad alimentaria y la seguridad civil”.

¿Qué es lo que se debería hacer concretamente desde el Congreso?

“Lo primero es crear políticas basadas en datos. Hoy no tenemos datos. En municipios como Girardota o Jardín nos damos cuenta de que no tenemos un buen sistema de autoabastecimiento ni procesos inteligentes. Necesitamos datos porque no podemos decir que las ganaderías deben parar la deforestación si no tenemos claro qué territorio están deforestando. No hemos hecho una analítica con inteligencia artificial sobre las capas que ya tiene el Estado. La industria está exigiendo trazabilidad y si no la llevamos a la parte pecuaria, tomaremos decisiones emocionales pero poco aplicables. Mi primera exigencia sería: política basada en datos”.

¿Habría que reformar la ley actual o qué falta ahí?

“Colombia está robusta en leyes. El problema no es la cantidad, sino que no se aplican. Hay que ponerle dientes a las leyes, rodeándolas de la parte técnica”.

¿Esos dientes significan que el Congreso asegure que estos temas estén en el Plan Nacional de Desarrollo, con presupuesto?

“Exacto. Que haya justificaciones que demuestren presupuesto. Los animales producen recursos, debe haber una correlación. Tenemos grandes empresas de alimentos que tienen responsabilidad social pero no una vía legal que ayude a que esas uniones público-privadas generen impacto directo en los animales.

Otro ejemplo son las clínicas veterinarias. La cobertura de esterilización es compleja y con poco presupuesto, pero hay clínicas en todos los municipios que estarían dispuestas a devolver parte de su responsabilidad social si tuviéramos cómo hacerlo. Además, en el campo no tenemos formación suficiente en el sector pecuario. Necesitamos abrir posibilidades desde el Congreso para capacitar a los jóvenes para que se queden en el campo con calidad de vida”.

¿Se refiere a una formación más consciente en el campo?

“Claro. Hoy los jóvenes del campo también quieren una vida activa y alimentación sana, pero piensan que deben venir a la ciudad para lograrlo. No tenemos técnicos de bienestar animal en el campo; se lo dejamos al ICA, que está sobrecargado. Si tuviéramos profesionales en buenas prácticas, sería más fácil hablar de producción ética en porcicultura o avicultura. Dependemos de veterinarios con servicios costosos cuando podríamos fortalecer la educación técnica en los colegios rurales”.

En resumen, ¿el problema es que todo está muy incipiente?

“Nos falta fortaleza. Doy el salto a la política porque siento que tanto el activismo como el productor deben estar acompañados de una parte técnica. El productor es empresario y el activista es político; rara vez se entienden. Mi rol es traducir la política a la producción y la ciencia a la producción. Además, la convivencia con animales es el cuarto motivo de conflicto ciudadano según la Policía Nacional (basuras, ruidos, problemas en contextos urbanos). Esto pasa porque la popularidad de tener animales crece más rápido que la cultura y la educación. Estamos atacando los síntomas, como la sobrepoblación, pero no la causa: la prevención.

Incluso en la alimentación, hay posiciones de veganismo extremo que pueden tener una ética especista, porque el monocultivo a veces mata más animales que una ganadería. Hay que tener conversaciones incómodas entre sectores para ser coherentes”.

¿Cómo sintetizaría las razones para apoyar sus temas en el Senado?