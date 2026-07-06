Pichincha, Banco de Bogotá y Ban100 son los de mayor rentabilidad para CDT durante julio

Los CDT continúan siendo una buena alternativa para ahorrar. Con corte al 2 de julio y según cifras de la Superintendencia Financiera, Banco Pichincha lidera la oferta entre las entidades bancarias para inversiones a 360 días, al ofrecer una tasa efectiva anual de 13,46%, seguido por Banco de Bogotá con 13,11% y Ban100 con 13,02%. Completan el grupo de entidades bancarias con las mayores tasas para ese plazo Banco Falabella, con 13,01%, y Banco Santander, con 13%. Más adelante aparecen Bancamía (12,95%), Banco Contactar (12,92%), Finandina (12,76%) y Banco GNB Sudameris (12,65%). Conozca: 79 de cada 100 colombianos se arrepienten de cómo se gastan la prima

Entre los bancos de mayor tamaño, las rentabilidades son más moderadas. Bbva Colombia ofrece una tasa de 11,58% efectivo anual, seguido por Bancolombia con 11,18%, Lulo Bank con 11,08%, Banco Popular con 11,06%, Bancoomeva con 11,02% y Davivienda con 11%. En la parte baja del listado se encuentran Banco Agrario (9,80%), Banco Caja Social (9,39%) y AV Villas, con 8,58%. Jairo Uribe, fundador de Planeación Financiera, aseguró que los CDT son una buena alternativa para aquellas personas que quieren invertir su dinero con un riesgo bajo y, además, saber desde el primer día cuánto van a recibir al final del plazo. “Son ideales para personas que tienen una meta financiera específica y no van a necesitar ese dinero durante algunos meses, por su condición de inversión a un término definido. La principal ventaja de un CDT es la seguridad y la estabilidad de los rendimientos; ahí no hay una rentabilidad variable”, aseguró el experto. Agregó que entre las principales desventajas está que el dinero se queda quieto, a diferencia del interés compuesto. Durante el tiempo pactado con la entidad, los recursos estarán inmovilizados y la recomendación es no invertir en un CDT si el dinero se tiene para una emergencia, a pesar de que las tasas ofrecidas estén altas. “Además, no siempre un CDT con la tasa más alta va a ser la mejor decisión; también hay que mirar el plazo, la inflación y los impuestos para entender cuál va a ser la rentabilidad real de ese CDT”, recomendó.

Las compañías de financiamiento también mantienen tasas competitivas para este plazo. KOA Compañía de Financiamiento encabeza el segmento con 13,05%, seguida por Tuya (12,93%), Iris Compañía de Financiamiento (12,91%), Coltefinanciera (12,9%) y Credifamilia (12,73%).

Los CDT en el sector solidario

En el caso de las cooperativas financieras, las tasas son inferiores a las observadas en bancos y compañías de financiamiento. Cotrafa lidera el segmento con una rentabilidad de 10,17% efectivo anual para CDT a 360 días, seguida por Cooperativa Financiera de Antioquia con 9,93% y Confiar con una tasa de 8,62%. Uribe recomienda que, antes de invertir, es clave preguntarse para qué se destinará el dinero y cuándo se va a necesitar, con el fin de generar una estrategia clave de diversificación de los activos. Entérese: Crédito en Colombia crece 15,4%, impulsado por empresas y tarjetas

“Muchas personas eligen un producto porque está de moda o porque ofrece una buena tasa, cuando en realidad lo más importante es que la inversión se ajuste a sus objetivos. El error más común es escoger la inversión únicamente por rentabilidad”, dijo. Agregó que la decisión debe empezar por la meta, pues cuando hay claridad sobre para qué se va a usar el dinero, elegir el producto adecuado se vuelve más sencillo. Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, aseguró que los CDT, por lo general, ofrecen mejores tasas, pero el dinero queda inmovilizado. Además, este tipo de productos pueden “congelar” los recursos, por lo que se pierde la disponibilidad que sí ofrecen otras alternativas, como las cuentas de ahorro rentables del mercado. A diferencia de otros vehículos de inversión, los CDT cumplen un rol de preservación de capital. “Mientras que, por ejemplo, los fondos de inversión responden a una lógica de crecimiento, los CDT son más de preservación. Tienen una rentabilidad predecible”, dijo. La elección depende del nivel de tolerancia al riesgo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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