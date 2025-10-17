x

Estos son los tres bancos que más ganaron plata en agosto de 2025 en Colombia

Estos bancos concentraron las mayores utilidades del sistema financiero en agosto de 2025. ¿Esto refleja la recuperación económica?

  • Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá lideran las utilidades del sistema financiero en Colombia a agosto de 2025. FOTO: Tomada de redes.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

El sistema financiero colombiano cerró agosto de 2025 con un desempeño sólido y utilidades en alza.

Tres entidades concentran la mayor parte de las ganancias: Grupo Cibest (Bancolombia), Davivienda y Banco de Bogotá, con resultados de $4,3 billones, $1,02 billones y $825.000 millones, respectivamente.

En total, los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $9,5 billones, lo que confirma una tendencia positiva impulsada por una economía más estable y una inflación en retroceso, según el reporte de la Superfinanciera.

Puede leer: El neobanco británico Revolut llega a Colombia: invertirá $146.000 millones para competirle a Bancolombia y Davivienda

En el agregado, las aseguradoras sumaron $3,3 billones, las Instituciones Oficiales Especiales (IOE) alcanzaron $2,7 billones, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) lograron $955.700 millones, las sociedades fiduciarias $597.700 millones, los proveedores de infraestructura $369.300 millones, los intermediarios de valores $228.700 millones y las Sedpe $5.300 millones.

Al desagregar los datos, los bancos acumularon utilidades por $8,3 billones, las corporaciones financieras $1,3 billones y las cooperativas de carácter financiero $92.000 millones.

Un panorama que refleja un respiro tras años de volatilidad y presiones macroeconómicas.

InfogrÃ¡fico
Estos son los tres bancos que más ganaron plata en agosto de 2025 en Colombia

Además lea: Histórica decisión de la Corte: bancos no pueden negar servicios financieros por tener antecedentes penales

Activos del sistema financiero siguen creciendo

Al cierre de agosto, los activos totales del sistema financiero —propios y de terceros— llegaron a $3.443,9 billones, con un crecimiento nominal anual de 9,7% y real de 4,4%.

De esa cifra, $1.643 billones (equivalente al 47,7% del total) corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que el resto pertenece a recursos de terceros, incluyendo activos en custodia.

La relación entre los activos totales y el PIB fue del 193,4%, una proporción que muestra la profundidad y tamaño del sistema financiero colombiano dentro de la economía nacional.

Establecimientos de crédito: activos por $1.095 billones

Los establecimientos de crédito (EC) concentraron activos por $1.095 billones, con una variación nominal anual de 6,7%. De ese monto, $682 billones corresponden a cartera de créditos y operaciones de leasing financiero.

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) también mostraron dinamismo, su saldo nominal aumentó en $31,7 billones en el último año, equivalente a un crecimiento real anual del 5%. El saldo de CDT con vencimiento superior a un año alcanzó $172,3 billones, y de esos, $105,6 billones fueron depósitos con plazos mayores a 18 meses, es decir, el 31,1% del total de CDT.

Puede leer: Daviplata se transforma en neobanco: trae nuevas tarjetas y rentabilidad al 8,25% en Colombia

Utilidad para la vida