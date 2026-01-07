x

Exportaciones de Colombia cayeron 2,7% en noviembre de 2025, afectadas por la baja en combustibles

Las ventas externas del país sumaron US$4.016,6 millones en noviembre y observaron una caída anual, impulsada por el fuerte retroceso del sector de combustibles, pese al buen desempeño de los productos agropecuarios y las manufacturas.

    Estados Unidos se mantuvo en 2025 como el principal destino de las exportaciones colombianas. FOTO Getty
El Colombiano
hace 8 horas
Las exportaciones colombianas mostraron un retroceso en noviembre de 2025, de acuerdo con la información procesada por el Dane y la Dian.

Durante ese mes, las ventas externas del país alcanzaron US$4.016,6 millones, lo que representó una disminución de 2,7% frente a noviembre de 2024. El resultado estuvo explicado principalmente por la caída de 26,0% en las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

En noviembre, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas totalizaron US$1.421,4 millones y tuvieron una disminución anual de 26,0%. Este comportamiento se explicó, en gran medida, por la caída en las ventas externas de hulla, coque y briquetas, que descendieron 47,4%.

Durante el mes se exportaron 12,7 millones de barriles de petróleo crudo, cifra que representó una reducción de 7,6% frente a noviembre de 2024. Pese a la contracción, este grupo mantuvo la mayor participación en el total exportado, con el 35,4% del valor.

Agro y alimentos impulsaron las ventas externas del país

El grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas mostró un desempeño destacado en noviembre de 2025. Las exportaciones de este segmento sumaron US$1.353,7 millones y crecieron 39,8% frente al mismo mes del año anterior.

Este aumento se explicó principalmente por el fuerte incremento de las ventas externas de café sin tostar, descafeinado o no, que crecieron 84,4%, y de bananas, incluidos plátanos, frescas o secas, con un alza de 37,1%. Estos productos aportaron en conjunto 31,7 puntos porcentuales a la variación del grupo, que representó el 33,7% del total exportado en noviembre.

Por su parte, la exportación de manufacturas creció más de 11% en noviembre. Las ventas externas de ese grupo también apreciaron un resultado positivo. En noviembre de 2025, las ventas externas de este sector fueron US$927,4 millones, con un crecimiento de 11,5% frente a noviembre de 2024.

El comportamiento estuvo explicado por el aumento en las exportaciones de maquinaria y equipo de transporte, que crecieron 25,5%, y de productos químicos y productos conexos, con un incremento de 11,5%.

En contraste, el grupo de otros sectores presentó una disminución de 22,3% en noviembre de 2025 frente al mismo mes del año anterior. Esta caída se explicó fundamentalmente por el descenso en las exportaciones de oro no monetario.

Exportaciones acumuladas crecieron a noviembre de 2025

A pesar del retroceso observado en el undécimo mes de 2025, en el periodo enero–noviembre las exportaciones colombianas sumaron US$45.655,2 millones, lo que representó un aumento de 1,3% frente al mismo periodo de 2024.

En estos once meses, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron US$17.617,4 millones y apreciaron una disminución de 17,8%, explicada por la caída de las ventas de petróleo y derivados (-16,5%) y de hulla, coque y briquetas (-32,0%).

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$14.064,3 millones y crecieron 36,4% frente al mismo periodo de 2024. Este resultado obedeció principalmente al aumento en las ventas externas de café sin tostar, descafeinado o no, que subieron 78,6%, y de aceite de palma y sus fracciones, con un crecimiento de 87,9%.

Por su parte, las ventas externas del grupo de manufacturas alcanzaron US$10.050,6 millones, con un crecimiento de 4,9% en comparación con enero–noviembre de 2024. Este desempeño estuvo impulsado por el aumento de las exportaciones de productos químicos y productos conexos (9,3%) y de maquinaria y equipo de transporte (6,4%).

En noviembre de 2025, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 27,1% en el valor total exportado. Le siguieron Panamá, China, India, México, Brasil y Ecuador.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, Estados Unidos también lideró como destino de las ventas externas, con una participación de 29,6%. Posteriormente se ubicaron Panamá, India, Países Bajos, Brasil, Ecuador y China.

