Desmantelan en Madrid la “empresa de servicios” para narcos liderada por una colombiana: así operaba alias Paula

La mujer manejaba una empresa encargada de toda la logística al servicio de narcotraficantes. Junto a su detención se dio una de las mayores incautaciones en Madrid. Conozca los detalles de su captura.

    Con la captura de alias Paula se dio la mayor incautación de cocaína en Madrid. Foto: Policía Nacional de España
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

En una operación relámpago denominada ‘Tocada Space’, la Policía Nacional de España desarticuló una de las estructuras logísticas más sofisticadas al servicio del narcotráfico internacional siendo el golpe principal la captura de alias Paula

La mujer de 40 años con doble nacionalidad (colombiana y española) es señalada como el cerebro detrás de una “empresa de servicios” que facilitaba el transporte y almacenamiento de grandes cargamentos de cocaína.

Lea también: Niño de 13 años es investigado por el asesinato de un colombiano en España: “Pues lo mató, ¡Bravo!”

A diferencia de los carteles tradicionales, la red de la colombo española funcionaba como un auténtico prestador de servicios logísticos.

Su organización se encargaba de recoger el estupefaciente en el sur de España, transportarlo hasta Madrid y almacenarlo en naves industriales en Alcobendas y Fuente del Saz. Allí, preparaban la droga para entregarla al destinatario final, que en muchos casos era el mercado neerlandés.

La detención de Paula se produjo en Madrid, en un momento de máxima tensión. Según las versiones oficiales, tras ser alertada de que las autoridades habían irrumpido en una de sus bodegas industriales, la mujer intentó escapar de su domicilio a toda prisa a bordo de un llamativo Mercedes de alta gama color negro mate.

Al momento de ser interceptada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Paula no portaba su pasaporte, pero sí su DNI español y un botín sorprendente: un millón de euros en efectivo.

El dinero estaba camuflado en bolsas de supermercado, organizado en paquetes embolsados con billetes de 20, 100 y, principalmente, 50 euros. Algunas de las bolsas llevaban mensajes manuscritos como: “todo lo que se te ha arrebatado te lo devolveré”, según reportaron medios españoles.

Esta operación permitió la incautación de 3.400 kilos de cocaína, lo que representa la mayor incautación de esta droga realizada en tierra en la historia de Madrid. También se decomisó 10 armas de fuego, incluyendo subfusiles y armas de guerra, 6 vehículos equipados con sofisticados sistemas electrónicos de ocultación y una antena de tecnología satelital Starlink, utilizada para mantener comunicaciones precisas y seguras con redes internacionales.

Actualmente, los 12 detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La policía española continúa investigando para identificar a los suministradores de la droga y a los clientes finales que contrataban esta “empresa” logística.

Siga leyendo: Expolicía colombiano habría abusado de dos niñas de 4 y 8 años en Madrid, España

Narcotráfico
Internacional
Drogas
colombianos en el exterior
Europa
España
Madrid
