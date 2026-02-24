x

José Félix Lafaurie renunció oficialmente al Centro Democrático; ya confirmó a qué partido llegará

Ya se había filtrado una carta en la que pedía su escisión de la colectividad junto a su esposa, la senadora María Fernanda Cabal. Aseguró que llega a un lugar del que "nunca se apartó en lo esencial".

    La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático se venía aceitando desde hace semanas. Foto: Colprensa/Centro Democrático.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Se conoció la carta de renuncia oficial al Centro Democrático de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal. Los rumores de su salida venían desde que se filtró otra carta suya, remitida a la dirigencia del partido, en la que pedía una escisión de la colectividad y cuestionaba el proceso para elegir la candidatura presidencial.

Este martes, expresó que dentro de la colectividad “existen intereses oscuros que van en contravía de sus principios fundacionales”.

Amplíe la noticia: Renuncias, cambios de partido y propuestas de escisión marcan la coyuntura del Centro Democrático en época electoral

Lafaurie empezó su renuncia diciendo que continúa a la espera de una respuesta con “información válida, solicitada reiteradamente, a propósito de los acontecimientos relacionados con la candidatura oficial del partido a la Presidencia de la República".

Hizo referencia, a su vez, a la carta filtrada “y malinterpretada” en la que expresó su inconformidad por la ausencia de “espacios reales de concertación en el partido” que, en sus palabras, ayudó a fundar “con la convicción de prolongar el legado de Álvaro Uribe”.

Por eso, reiteró que su idea de la escisión fue para tener una salida “honorable”, y que fue el partido quien la presentó ante la opinión pública como una renuncia.


También se refirió a que la ausencia de “espacios reales” incluye “quedar sin respuestas cuando preguntar incomoda” y ver cómo “una organización que nació democrática por definición y por estatutos releva a miembros de su dirección sin advertencia ni explicación”.

Lafaurie advirtió, además, que “no es aceptable que en el Centro Democrático existan ‘castas’ que merecen especial atención” mientras él recibe un trato “sin la mínima cortesía que corresponde a cualquier militante”.

José Félix Lafaurie regresa a Salvación Nacional

Como parte de su comunicación, Lafaurie anunció su regreso a Salvación Nacional, partido del que también fue miembro fundador y del que dejó sus filas para “integrarse a un proyecto político que prometía acabar con la inseguridad y encausar el país hacia el desarrollo con equidad, algo que mostró resultados visibles en el mandato de Álvaro Uribe Vélez”.

Afirmó que los resultados de ese proyecto se fueron borrando “a partir de una traición desde las entrañas de su gobierno (...) que dio origen al partido Centro Democrático para hacer oposición al traidor entonces gobernante”, haciendo referencia al expresidente Juan Manuel Santos.

Lea también: José Félix Lafaurie sorprendió al elogiar a Iván Cepeda y dijo que hasta sería mejor presidente que Petro

Y añadió que en la actualidad “como entonces, persisten intereses oscuros, ahora al interior del partido” y que la colectividad “parece haber perdido el rumbo con decisiones erráticas y con procedimientos internos que no han brillado por su transparencia”.

Lafaurie se despide y reclama “con orgullo” haber estado en el Centro Democrático desde su fundación y “en primera fila en la defensa de sus principios fundacionales”.

Carta de renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático. Foto: redes sociales
Carta de renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático. Foto: redes sociales

Además, sentenció que su renuncia se firma “sin salvedades personales, pero con claridad política” dado que sus principios “permanecen intactos”. Y reiteró que ante sus requerimientos “legítimos y respetuosos”, la respuesta del partido “fue dar por presentada una renuncia inexistente”.

Lea también: Lafaurie dice que filtración de carta privada aceleró tensión en el uribismo: “Cabal pretende crear nuevo partido de derecha”

No obstante, dejó claro que seguirá buscando esas respuestas a las que se refiere, y que su renuncia no pretende generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia que, según dijo, no tiene relación con los desacuerdos presentados.

Finaliza reafirmando su regreso a Salvación Nacional para defender “el legado de Álvaro Gómez Hurtado” y “dar las batallas que exige este momento histórico cuando la democracia enfrenta una amenaza real de un gobierno de izquierda que intentó erosionarla desde adentro.

