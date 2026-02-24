x

Investigan si avión de American Airlines recibió impactos de bala en vuelo de Miami a Medellín

Los agujeros en una de las alas se detectaron tras el aterrizaje, en una inspección de rutina, según medios de Estados Unidos. Autoridades colombianas están indagando la situación.

    Los agujeros de bala se habrían detectado en una inspección de rutina en Rionegro, Antioquia. FOTO: IMAGEN DE REFERENCIA @AmericanAir.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
bookmark

Un avión comercial que cubrió la ruta entre la ciudad de Miami, Estados Unidos, y el aeropuerto internacional de Rionegro, Antioquia, aterrizó con algunos supuestos orificios de bala en una de sus alas.

La información, que todavía no ha sido confirmada por las autoridades colombianas, fue publicada este martes por medios periodísticos de Estados Unidos, indicando que se trató de una aeronave de American Airlines que viajó el domingo pasado.

El noticiero CBS News, citando una fuente reservada de esa empresa, señaló que los agujeros se detectaron en el vuelo 923, que despegó a las 5:30 p.m. y aterrizó a las 9:00 de la noche del 22 de febrero.

“Tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín, Colombia. La aeronave fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación. Colaboraremos estrechamente con las autoridades competentes para investigar este incidente”, señaló la citada fuente.

Al parecer se practicaron unas reparaciones temporales y el avión, un Boeing 737 MAX, regresó el lunes a Miami para una inspección más profunda.

De momento no se conocen comunicados públicos de American Airlines sobre el incidente.

Sobre este asunto, EL COLOMBIANO se comunicó con el Ministerio de Defensa, la Aerocivil, la Secretaría de Seguridad de Antioquia y Airplan, la entidad que administra el aeropuerto de Rionegro. Señalaron que de momento no tenían reportes, pero que harían la averiguación.

En su recorrido hacia Colombia, el avión sobrevoló el mar Caribe, donde actualmente se desarrolla la Operación Lanza del Sur, un enorme despliegue naval de Estados Unidos que ha producido 43 ataques contra lanchas sospechosas de transportar cocaína.

