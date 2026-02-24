Investigan si avión de American Airlines recibió impactos de bala en vuelo de Miami a Medellín

Un avión comercial que cubrió la ruta entre la ciudad de Miami, Estados Unidos, y el aeropuerto internacional de Rionegro, Antioquia, aterrizó con algunos supuestos orificios de bala en una de sus alas.

La información, que todavía no ha sido confirmada por las autoridades colombianas, fue publicada este martes por medios periodísticos de Estados Unidos, indicando que se trató de una aeronave de American Airlines que viajó el domingo pasado.

El noticiero CBS News, citando una fuente reservada de esa empresa, señaló que los agujeros se detectaron en el vuelo 923, que despegó a las 5:30 p.m. y aterrizó a las 9:00 de la noche del 22 de febrero.