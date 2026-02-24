Factcheck: Nuevo pasaporte colombiano no es “de los mejores del mundo” como dice Petro

Mariposas amarillas que alzan vuelo entre lugares característicos de Colombia. Con fondo irisado y detalles autóctonos, así es el nuevo pasaporte colombiano que el presidente Gustavo Petro presentó formalmente este lunes 23 de febrero y que, según afirmó, incorpora tecnología holográfica para reforzar la seguridad.
Desde Casa de Nariño, el jefe de Estado explicó que el nuevo pasaporte incorpora elementos de verificación y seguridad basados en tecnología por medio de hologramas.
Entérese: A propósito del nuevo pasaporte colombiano, ¿seguirá sirviendo el actual para viajar?