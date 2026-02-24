Factcheck: Nuevo pasaporte colombiano no es “de los mejores del mundo” como dice Petro

Mariposas amarillas que alzan vuelo entre lugares característicos de Colombia. Con fondo irisado y detalles autóctonos, así es el nuevo pasaporte colombiano que el presidente Gustavo Petro presentó formalmente este lunes 23 de febrero y que, según afirmó, incorpora tecnología holográfica para reforzar la seguridad. Desde Casa de Nariño, el jefe de Estado explicó que el nuevo pasaporte incorpora elementos de verificación y seguridad basados en tecnología por medio de hologramas. Entérese: A propósito del nuevo pasaporte colombiano, ¿seguirá sirviendo el actual para viajar?

“Esta es una forma de verificar la validez, todos estos hologramas de colores que muestran mariposas amarillas, diferentes marcas que los expertos ya en la migración reconocerán como válidos o no, o cualquier migración de cualquier país”, afirmó. Además, el mandatario señaló que el documento permitirá validaciones en línea. “Incluso quedan en forma en línea; cualquier persona en cualquier país de migración que esté atenta podrá ver cómo cualquier colombiano entra a cualquier país en tiempo real; es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos, las colombianas y para el mundo en general”, dijo.

Los elementos del diseño

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro también destacó los elementos gráficos que tiene este nuevo diseño del pasaporte. “Este tipo de seguridad, con figuras propias del mundo precolombino o de nuestro mundo natural, o nuestra literatura, como aquí pueden ver la bandera de Colombia (...) las mariposas amarillas siempre nos van a acompañar y diferentes momentos de la historia de Colombia en los reflectores que hay sobre las páginas”, expresó. Lea más: “Una crisis real”: Tribunal de Cundinamarca ratifica admisión de demanda contra Imprenta y Cancillería por lío con pasaportes Según aseguró, este documento está entre los mejores del mundo. “No soy un técnico de esto (...) pero es uno de los mejores pasaportes del mundo, porque garantiza este tipo de seguridad, incluido el himno nacional, que se puede escuchar a través de los lectores respectivos”, manifestó.

El presidente Petro presentó el nuevo pasaporte. Foto: redes sociales

La transición al nuevo modelo comenzará el 1 de abril de 2026. En la primera fase, la personalización se hará en Colombia por la Imprenta Nacional, mientras que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas.

¿Es el mejor?