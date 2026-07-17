Así era como funcionaba la presunta red de contrabando de Lili Pink según la Fiscalía

Las investigaciones en contra de la empresa Lili Pink siguen su curso y la justicia ha avanzado en identificar cómo funcionaba la presunta red de contrabando que tiene a la reconocida compañía en extinción de dominio. Ya la Fiscalía realizó la imputación de cargos.

Justamente fue en esa audiencia donde el ente acusador entregó los detalles y el modus operandi que al parecer efectuaba la empresa para burlar a la justica y a las autoridades aduaneras. Este presunto esquema delictivo articulaba varias estrategias donde el objetivo central era el ingreso ilegal de mercancías —principalmente prendas de vestir, juguetes y cosméticos— dándoles una apariencia de legalidad para su posterior comercialización en establecimientos de las marcas Lili Pink y Yoi.

En ese esquema, una parte importante según la Fiscalía eran las importadoras de “papel”. Al parecer, la organización creó empresas en Colombia y Panamá para controlar toda la operación comercial. Estas sociedades servían como fachadas para importar la mercancía bajo una falsa narrativa de operaciones legítimas.

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Una vez esa mercancía importada se vendía en Colombia, los recursos obtenidos eran enviados de regreso a empresas en Panamá controladas por los mismos miembros de la organización. En esta parte del entramado, con el objetivo de engañar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) esa presunta red falsificaba documentos de importación y exportación.

También realizaban cambios frecuentes de domicilio, modificaciones en las juntas directivas y cesiones de acciones para evitar alertas de la autoridad aduanera.

Con esa estrategia, la Fiscalía identificó al parecer que las empresas eran creadas y liquidadas de forma recurrente por los mismos integrantes para dificultar el rastreo de responsabilidades y ocultar el control financiero de la “red criminal”.

Respecto a estas empresas, las autoridades revelaron que quienes figuraban formalmente como socios o representantes legales eran, en realidad, personas con cargos operativos o subordinados dentro de la empresa matriz, tales como conductores, operarios, tesoreros y abogados.

En la lista de esas sociedades está Pink Life S.A.S. que fue constituida en octubre de 2015 y que registró como su socio fundador y único accionista a Jonnatan Villamil Soler, quien en la práctica se desempeñaba como conductor de la empresa matriz. Esta figuraba con un capital suscrito de 10 millones de pesos.