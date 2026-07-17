Luis Díaz es el único colombiano en el top 50 del Mundial; Julián Quiñones también se encuentra en los elegidos

La selección Colombia cuenta con la presencia de uno de sus jugadores en el top 50 de los mejores futbolistas de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El elegido por parte de la tricolor es Luis Fernando Díaz Marulanda, quien anotó un gol y brindó una asistencia en los cinco partidos que disputó en la competición.

A pesar de no ser el mejor campeonato en cuanto a números para el guajiro, el medio estadounidense Fox Sports lo incluyó en su ranking de cincuenta mejores del torneo, principalmente por su liderazgo en el ataque cafetero, siendo el jugador más inquietante para los defensas rivales y el socio perfecto del resto del ataque para futbolistas como Jhon Arias, Luis Suárez, James Rodríguez o Jhon Córdoba.

“Díaz llegó como la principal amenaza ofensiva de Colombia, en un intento por consolidar su pase a la final de la Copa América 2024. Registró un gol y una asistencia en el Mundial, ambos durante la victoria de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en la fase de grupos. Aunque Díaz siguió siendo peligroso con sus desmarques directos y su habilidad para superar a los defensores, no influyó en el torneo con la regularidad que hubiera deseado. Colombia a menudo no logró convertir su prometedor juego ofensivo en goles antes de empatar sin anotar contra Suiza y ser eliminada en la tanda de penaltis en octavos de final”, afirmó el medio en la presentación del ranking.

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