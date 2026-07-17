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¿Por qué tiraron tanta pólvora anoche en barrios de Medellín? Estos serían los motivos

Habitantes del sur del Valle de Aburrá se quejaron a través de las redes sociales por la cantidad de pólvora que lanzaron, comparándola, incluso, con la alborada de cada 1 de diciembre. No hubo quemados ni reporte de animales afectados.

  • Durante la noche del pasado jueves se presentaron explosiones de pólvora en el sur del Valle de Aburrá. Una de ellas se relacionó con la final de fútbol del barrio Antioquia, mientras que otra se debió a caravanas de la celebración de la Virgen del Carmen, como la ocurrida con taxistas en la calle 30 con la avenida Industriales (detalle superior). FOTOS: CORTESÍA Y EL COLOMBIANO
    Durante la noche del pasado jueves se presentaron explosiones de pólvora en el sur del Valle de Aburrá. Una de ellas se relacionó con la final de fútbol del barrio Antioquia, mientras que otra se debió a caravanas de la celebración de la Virgen del Carmen, como la ocurrida con taxistas en la calle 30 con la avenida Industriales (detalle superior). FOTOS: CORTESÍA Y EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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“¿Qué es ese voleo de pólvora en Medellín?”, preguntaba Andrés Rave (@andressrave) a través de sus redes sociales. Y en ese mismo sentido más de una decena de comentarios y preguntas relacionadas con el lanzamiento de pólvora, principalmente en el sur de Medellín y el Valle de Aburrá, durante la noche de este jueves.

Para algunos fue una situación extraña, teniendo en cuenta la época del año en la que ocurrió esta “segunda alborada”, como algunos se aventuraron a bautizarla. Fueron más de 10 minutos en los que se escucharon las detonaciones, sin parar, en los cielos de las comunas 15 (Guayabal) y 16 (Belén), así como en el municipio de Itagüí.

En videos que trascendieron en las redes sociales se vio cómo, por ejemplo, sobre el puente de la calle 30 que pasa por encima de la avenida Industriales, una decena de taxistas fueron captados lanzando pólvora de manera sostenida, mientras bloqueaban el paso vehicular.

Entérese: Lo que nadie quería leer: Antioquia llegó a los 200 quemados por pólvora

Así mismo, se observaron conductores de buses en otros sectores haciendo esta misma actividad, mientras hacían recorridos que afectaban la movilidad y, de paso, aturdían con el lanzamiento de pólvora a los cielos.

Algunas de estas situaciones, de acuerdo con las autoridades, se originaron en el marco de las celebraciones de la Virgen del Carmen, la santa de los conductores, que se realiza cada 16 de julio. Como gran tradición, se decoran los vehículos y se hacen recorridos con pitazones sostenidas, pero que para este año también incluyeron estas cantidades de pólvora.

No solo fue por la Virgen

Pero los homenajes a la virgen de los conductores no fue la única razón por la que se escuchó tanta pólvora este jueves, casi de la misma manera que la alborada que se realiza cada 1 de diciembre desde el 2003, tras la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara.

Se conoció también que a la par de los recorridos de los buses, en el barrio Antioquia se realizó la final del torneo de microfútbol en las placas polideportivas de este sector de la comuna 15 (Guayabal). En medio de la transmisión se logró observar como se lanzó tanta pólvora que el humo nubló el escenario deportivo.

Si bien el momento en el que más explosiones se escucharon fue al final del partido, tanto en el entretiempo como en el inicio también se presentaron lanzamiento de voladores y uso de luces de bengala, como parte de la fiesta del juego entre La 59 MB ZU vs. Uptown La 24, que terminó igualado 1-1 y con victoria de La 24 por penales.

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Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), manifestó que “en distintos sectores de Medellín se sintió la quema de pólvora. Es de conocimiento general que en esta fecha se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Respetamos esa tradición; sin embargo, no entendemos por qué esa celebración debe estar acompañada, en varias zonas de la ciudad, por el uso de pólvora”.

Destacó, además, que estas explosiones son de alto riesgo para los animales silvestres y las mascotas, quienes sufren diversas afectaciones por los estallidos, las cuales pueden ocasionarles desequilibros en sus comportamientos y hasta la muerte.

Hasta el momento desde el Área Metropolitana no reportaron afectaciones a la fauna silvestre y el sistema de salud de Medellín y el Valle de Aburrá tampoco informó sobre personas quemadas por pólvora durante esta celebración.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué hubo tanta pólvora en Medellín durante la noche del 16 de julio?
Según las autoridades, la quema de pólvora estuvo relacionada con las celebraciones de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Durante esta fecha se realizaron caravanas y recorridos de vehículos que, en algunos casos, estuvieron acompañados por el lanzamiento de pólvora.
2. ¿Por qué algunos compararon la celebración con una “segunda alborada” en Medellín?
La comparación surgió porque durante más de 10 minutos se registraron detonaciones continuas de pólvora en varios sectores del sur de Medellín y de Itagüí, una situación que recordó a la tradicional alborada del 1 de diciembre por la intensidad y duración de las explosiones.
3. ¿En qué sectores se reportó la quema de pólvora por la celebración de la Virgen del Carmen?
La noticia señala que las detonaciones se escucharon principalmente en las comunas 15 (Guayabal) y 16 (Belén) de Medellín, así como en el municipio de Itagüí. También circularon videos de personas lanzando pólvora sobre el puente de la calle 30 y en otros puntos del Valle de Aburrá.

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