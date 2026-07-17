Escuela rural de Bello sufrió su tercer robo en tres años; hasta la comida de los niños se llevaron

Las manipuladoras de alimentos fueron justamente las primeras que se percataron de que algo no andaba bien hacia las seis y media de la mañana, tan pronto llegaron y vieron las puertas metálicas torcidas y las cerraduras forzadas, según relató una de las dos profesoras que atienden este centro rural de educación.

Los ladrones se ensañaron con la escuela de la vereda Meneses, en Bello . En tres años llevan tres incursiones y la última fue en la madrugada de este viernes, 17 de julio, cuando se llevaron hasta las ollas en las que cocinaban la comida para los niños.

La escuela de Meneses funciona en una especie de campamento hecho de PVC y hardboard que inicialmente iba a ser provisional. FOTO: CORTESÍA

La escuela de Meneses funciona en una especie de campamento hecho de PVC y hardboard que inicialmente iba a ser provisional. FOTO: CORTESÍA

Después vieron que faltaban la estufa, las ollas -incluida la olla a presión- un bafle, el mercado, la licuadora y hasta tenedores, platos, cucharas y hasta el informe de la empleada que se encarga de la manipulación de los alimentos.

Posteriormente continuaron el recorrido, ya en presencia de las docentes para constatar que también habían entrado a los salones de clase y habían extraído dos computadores portátiles así como los pocos enseres que había en la biblioteca.

“Esos computadores no son dotación de la escuela, porque el Municipio nunca ha hecho dotación, sino que las profesoras los habían traído para familiarizar a los alumnos con la tecnología”, apuntó el presidente de la acción comunal de Meneses, David Gallo.

Ya en marzo de 2024 y abril de 2025 se habían dado episodios similares, de robos en el restaurante en los que se alzaron con la estufa, la nevera y la licuadora, entre otros elementos que aunque cualquier supondría que ofrecieran dificultad, en este caso no se aplica porque, para empezar, la vereda, habitada por unas 400 personas dedicadas en su mayoría a la producción de leche, está compuesta por casas dispersas.

Pero además, los alrededores no cuentan con alumbrado público por lo que en la noche reina la oscuridad. Como para completar la escuela no es propiamente una escuela sino una estructura de pisos de hardboard, con paredes y techos delgados de PVC. Es decir que no ofrece las condiciones mínimas de seguridad.

Fuera de eso hace tres años, la endeble estructura no pudo con la fuerza de un vendaval, de manera que la ventisca se llevó los techos.

David Gallo cuenta que en 2009 los campesinos le donaron el terreno a la Alcaldía de Bello para que levantara la escuela, ya que hasta entonces solo había dos salones en malas condiciones.

“En 2014 el Municipio tumbó esos salones e hizo temporalmente una especie de campamento para que los niños pudieran estudiar, pero se quedó eterno hasta hoy; siempre nos han dicho que van a hacer un edificio. Al cierre de la administración anterior se supone que apropiaron 7.000 millones de pesos y la actual dice que tiene 4.500 millones para la escuela, pero realmente no han hecho nada y no sabemos qué ha pasado con esos dineros”, expresó Gallo.

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En la escuela de Meneses hay 30 alumnos de primaria y bachillerato que se educan mediante las modalidades de Escuela Nueva y Post Primaria, quienes ahora se quedaron sin en computadores y sin en qué hacer la comida.

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