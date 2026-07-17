MinTrabajo propone contrato especial para futbolistas: jornada de 42 horas, descanso de 72 horas y más garantías laborales

Durante décadas, la relación laboral entre los futbolistas profesionales y los clubes en Colombia se rigió principalmente por las normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y algunas disposiciones de la Ley del Deporte. Ahora, el Ministerio del Trabajo busca llenar ese vacío jurídico. La cartera publicó para comentarios un proyecto de decreto que reglamenta por primera vez el contrato especial de trabajo para deportistas profesionales y miembros de cuerpos técnicos, una figura contemplada en la reforma laboral que busca adaptar las normas laborales a las particularidades del deporte profesional. El borrador permanecerá en consulta pública entre el 6 y el 22 de julio de 2026, periodo durante el cual ciudadanos, clubes, ligas, federaciones y demás interesados podrán presentar observaciones antes de que el Gobierno decida si expide la versión definitiva. De aprobarse, las nuevas reglas aplicarían tanto para deportistas colombianos como extranjeros que desarrollen actividades profesionales en el país y tendrían un impacto directo sobre disciplinas como el fútbol profesional, donde la contratación de jugadores y cuerpos técnicos concentra buena parte del empleo deportivo formal. Le puede interesar: Trabajadores con salario mínimo tendrán nueva subida en el valor de la hora laboral en 2026, ¿por qué?

Contrato escrito y registro obligatorio

Uno de los cambios más importantes es que, siempre que exista prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, la relación entre clubes y deportistas deberá formalizarse mediante un contrato laboral escrito. El documento tendrá que incluir aspectos como salario, duración del vínculo, funciones, cláusulas de exclusividad y derechos de imagen, además de obligaciones relacionadas con normas disciplinarias y antidopaje. Además, los contratos deberán registrarse ante los ministerios del Trabajo y del Deporte. La iniciativa también obliga a clubes, ligas y federaciones a afiliar a los deportistas y miembros de los cuerpos técnicos a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales antes del inicio de entrenamientos o competencias.

Entrenamientos y viajes contarían como jornada laboral

Otro de los cambios con mayor alcance está relacionado con la organización del tiempo de trabajo. El proyecto reconoce que la actividad de un deportista profesional no se limita a disputar partidos. Por ello, considera como tiempo laboral los entrenamientos, las concentraciones, las competencias oficiales y los desplazamientos asociados a la actividad deportiva. Bajo ese esquema, se aplicaría la jornada máxima legal de 42 horas semanales, junto con el reconocimiento de horas extras y de recargos nocturnos, dominicales y festivos cuando corresponda. La propuesta también introduce medidas para prevenir la sobrecarga física y reducir el riesgo de lesiones. Entre ellas establece un descanso mínimo de 72 horas entre competencias oficiales, al menos tres semanas de vacaciones remuneradas cada año, programas permanentes de medicina deportiva, prevención de lesiones, procesos de rehabilitación física y acompañamiento psicológico para deportistas y cuerpos técnicos. Lea más: ¿Una simple ‘polla’ en el trabajo podría dejarlo sin empleo? La ley tiene la respuesta

Cambios en derechos de imagen y transferencias

El borrador también incorpora reglas que modificarían algunas prácticas habituales en el fútbol profesional colombiano. Uno de los puntos busca evitar que parte de la remuneración de los jugadores sea reconocida como derechos de imagen con el propósito de disminuir obligaciones laborales. La intención del Gobierno es que los pagos derivados de la actividad deportiva sean considerados salario cuando así corresponda por la naturaleza de la relación laboral. Asimismo, plantea que las cesiones temporales de jugadores requieran el consentimiento del deportista y limita la posibilidad de incluir cláusulas que restrinjan su libertad para fichar por otro club una vez finalice el contrato.

Más protección para mujeres deportistas

El proyecto incorpora un capítulo específico orientado a fortalecer las garantías laborales para las mujeres deportistas y los cuerpos técnicos femeninos. Entre las medidas se encuentran la prohibición de discriminación salarial por razones de género, la protección de la maternidad y la lactancia, así como disposiciones relacionadas con la salud menstrual. Igualmente, obliga a clubes, ligas y federaciones a implementar protocolos para prevenir y atender casos de acoso laboral, acoso sexual, violencia y cualquier forma de discriminación dentro de las organizaciones deportivas.

Acolfutpro respalda la reglamentación

El presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Luis Alberto García, afirmó que el proyecto desarrolla una obligación contemplada en la reforma laboral. “Esto sale de la reforma laboral y es el artículo 39, que dice que el Gobierno lo tiene que reglamentar. Es el contrato especial en donde lo que se busca es encontrar la forma que sea regulada para todos los deportistas profesionales en Colombia”, señaló durante una entrevista con Blu Radio. El dirigente manifestó que espera que el Gobierno de Abelardo de la Espriella avance con la expedición del decreto. Conozca también: ¿Es legal tener dos contratos laborales en Colombia? Esto es lo que debe saber “Todo lo que sea para mejorar la condición de los deportistas profesionales lo vamos a apoyar y ojalá el nuevo Gobierno lo apoye”, afirmó. García también destacó el impacto que tendrían las nuevas disposiciones sobre los tiempos de descanso y las condiciones laborales del fútbol femenino. Explicó que el convenio colectivo vigente entre Acolfutpro y la Dimayor ya contempla 70 horas de descanso entre partidos, aunque aseguró que no siempre se cumple. “Si sube a 72, sería algo que ocurre en España, en el convenio colectivo entre la AFE y LaLiga. Es tema vital lo de la mujer porque hoy tenemos equipos grandes que solo tienen quince contratos con las mujeres, cuando la ley establece que deben ser todas con contrato”, sostuvo. El dirigente también pidió fortalecer la protección del derecho de asociación de los futbolistas y avanzar en la solución de las deudas pensionales que aún enfrentan numerosos exjugadores del fútbol colombiano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras concluye el proceso de consulta pública, las medidas siguen siendo una propuesta y aún podrán modificarse antes de su eventual expedición. Si el decreto entra en vigor, representaría la primera regulación específica para las relaciones laborales del deporte profesional en Colombia, con nuevas obligaciones para los empleadores y mayores garantías para deportistas y cuerpos técnicos.

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