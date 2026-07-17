Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

Apple destrona a Nvidia y vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo

Las acciones de Nvidia cayeron 3,7% este viernes, lo que redujo la capitalización bursátil del fabricante de chips a US$4,8 billones.

  • La compañía Apple se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. FOTOS: Colprensa
    La compañía Apple se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. FOTOS: Colprensa
Diario La República
hace 2 horas
bookmark

Apple Inc. se convirtió en la empresa más valiosa del mundo tras destruir a Nvidia Corp., que mantenía el título desde mayo de 2025. Las acciones de Nvidia cayeron 3,7% este viernes, lo que redujo la capitalización bursátil del fabricante de chips a US$4,8 billones, mientras que los papeles de Apple subieron un 0,4%, elevando su valoración a US$4,9 billones.

El fabricante del iPhone se está beneficiando de una rotación más amplia dentro del sector tecnológico, en la que los inversionistas se alejan de las compañías con mayor gasto en inteligencia artificial.

Apple atraviesa un fuerte repunte bursátil: sus acciones han subido 21% desde el mínimo registrado en junio. En lo que va de 2026 acumulan una ganancia de 23%, lo que la convierte en la empresa con mejor desempeño entre las llamadas “Siete Magníficas”. En comparación, el índice Nasdaq 100 ha subido 12% este año y el S&P 500 8,6%.

La reciente fortaleza de Apple coincide con una rotación de los inversores fuera de otros segmentos del sector tecnológico, especialmente de los fabricantes de chips y las empresas que más invierten en inteligencia artificial, cuyas acciones se habían disparado gracias al enorme flujo de capital destinado a esa.

Ahora, muchos operadores temen que ese repunte haya ido demasiado lejos. Además, Apple obtuvo recientemente la esperada autorización del Gobierno chino para desplegar Apple Intelligence en ese país, una medida que se espera impulso su crecimiento.

Las acciones de Nvidia retrocedieron este viernes después de que trascendiera que un nuevo modelo de inteligencia artificial de la startup china Moonshot puede competir con las mejores propuestas de OpenAI y Anthropic, que utilizan los chips de la compañía.

La posibilidad de que los modelos chinos ganen terreno aumenta las preocupaciones de que el fuerte ciclo de inversión en infraestructura para inteligencia artificial esté acercándose a su punto máximo. Al mismo tiempo, HSBC elevó su recomendación sobre Apple de “mantener” a “comprar”, al considerar que la empresa está bien posicionada para el entorno actual.

Apple “se encuentra ahora en un punto de inflexión operativa”, escribió el analista Nicolas Cote-Colisson. “No solo puede mantenerse al margen del debate sobre un gasto de capital excesivo, sino que también está en una posición privilegiada para aprovechar su base instalada de 2.500 millones de dispositivos con la próxima renovación de Apple Intelligence”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Apple volvió a ser la empresa más valiosa del mundo?
Apple recuperó el primer lugar porque su valor en bolsa alcanzó los US$4,9 billones, mientras que Nvidia cayó a US$4,8 billones tras una baja del 3,7% en sus acciones. El avance de Apple estuvo impulsado por un alza del 0,4% en sus papeles y por un cambio en la preferencia de los inversionistas hacia empresas con menor exposición al gasto en inteligencia artificial.
¿Qué provocó la caída de las acciones de Nvidia?
Las acciones de Nvidia retrocedieron después de conocerse que un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por la startup china Moonshot podría competir con las principales propuestas de OpenAI y Anthropic. Esto incrementó la preocupación de los inversionistas sobre si el ciclo de inversión en infraestructura para IA está llegando a su punto máximo.
¿Cuánto han subido las acciones de Apple en 2026?
En lo que va de 2026, las acciones de Apple acumulan una ganancia del 23%. Además, desde el mínimo registrado en junio han subido un 21%, convirtiéndose en la empresa con mejor desempeño entre las denominadas “Siete Magníficas”.
¿Qué papel tuvo China en el reciente impulso bursátil de Apple?
China tuvo un papel relevante porque el Gobierno autorizó el despliegue de Apple Intelligence en ese mercado. La decisión es vista por los inversionistas como un factor que podría fortalecer el crecimiento futuro de la compañía.

Temas recomendados

Economía
Empresas
Bolsa de valores
Apple
Acciones
Dinero
Bolsa de Nueva York
Nvidia
Plata
Estados Unidos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos