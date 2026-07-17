Apple destrona a Nvidia y vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo

Apple Inc. se convirtió en la empresa más valiosa del mundo tras destruir a Nvidia Corp., que mantenía el título desde mayo de 2025. Las acciones de Nvidia cayeron 3,7% este viernes, lo que redujo la capitalización bursátil del fabricante de chips a US$4,8 billones, mientras que los papeles de Apple subieron un 0,4%, elevando su valoración a US$4,9 billones.
El fabricante del iPhone se está beneficiando de una rotación más amplia dentro del sector tecnológico, en la que los inversionistas se alejan de las compañías con mayor gasto en inteligencia artificial.