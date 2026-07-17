¿El fin de la noche? Estados Unidos aprueba lanzamiento de satélite que reflejará la luz solar donde haya oscuridad

La ciencia está en alerta ante la reciente aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos para la construcción y lanzamiento del satélite Eärendil-1 cuyo objetivo es reflejar la luz solar desde el espacio hacia la Tierra durante la noche. Este artefacto es fabricado por Reflect Orbital, una empresa tecnológica con sede en California que en sus sitios oficiales se presenta como un proveedor de un servicio de “luz solar bajo demanda”. La startup, ubicada en las ciudades de Hawthorne y Santa Mónica, tiene dentro de sus propósitos con este proyecto redirigir la radiación solar capturada en la órbita terrestre hacia puntos específicos de la superficie donde ya sea de noche. Dentro de su modelo de negocio está el comercializar...