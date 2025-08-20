Tostadores de EE. UU. rechazan café de Brasil tras aranceles del 50% y buscan alternativas en otros países como Colombia

Los compradores de café en Estados Unidos están evitando cerrar nuevos contratos con Brasil, el mayor productor mundial, luego de que entraran en vigor aranceles del 50% decretados por el presidente Donald Trump.
La medida, que comenzó a aplicarse el 6 de agosto, ha paralizado los acuerdos comerciales y empujado a las empresas a buscar alternativas en países como Vietnam, Colombia, México, Honduras e incluso Uganda.
Según una docena de corredores, tostadores y exportadores consultados por Bloomberg, muchas empresas están renegociando plazos de envío o pidiendo mayor flexibilidad en los contratos con la esperanza de que la política sea temporal y los gravámenes bajen más adelante.
Sin embargo, la realidad del mercado apunta a una desaceleración en la llegada del café brasileño a Estados Unidos.