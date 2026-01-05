El tremendo susto de dos parapentistas que tuvieron que aterrizar de emergencia en Bello por un aguacero

Este lunes en la tarde algunos vecinos de Bello, al norte del Valle de Aburrá, vieron cómo un par de parapentistas maniobraban en el aire para intentar aterrizar en medio de la lluvia y fuertes vientos en una zona en la que normalmente no lo hacen. Los grabaron y compartieron los videos en redes sociales.
Aunque inicialmente se pensaba que se trataba de algún accidente, por suerte fue solo un susto en el que un par de parapentistas pusieron a prueba toda su experiencia y aterrizaron de emergencia con éxito.