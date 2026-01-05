x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

El tremendo susto de dos parapentistas que tuvieron que aterrizar de emergencia en Bello por un aguacero

En redes sociales se publicaron videos donde se ve a los parapentistas enfrentar condiciones complicadas. Por fortuna, lograron aterrizar con éxito.

  • Video de parapentistas en riesgo en el municipio de Bello, Antioquia. Foto: videos Denuncias Antioquia
    Video de parapentistas en riesgo en el municipio de Bello, Antioquia. Foto: videos Denuncias Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
05 de enero de 2026
bookmark

Este lunes en la tarde algunos vecinos de Bello, al norte del Valle de Aburrá, vieron cómo un par de parapentistas maniobraban en el aire para intentar aterrizar en medio de la lluvia y fuertes vientos en una zona en la que normalmente no lo hacen. Los grabaron y compartieron los videos en redes sociales.

Puede leer: Nicolás Rubio, el primer paracaidista colombiano en sobrevolar y cruzar el imponente Mont Blanc en Europa

Aunque inicialmente se pensaba que se trataba de algún accidente, por suerte fue solo un susto en el que un par de parapentistas pusieron a prueba toda su experiencia y aterrizaron de emergencia con éxito.

Según conoció EL COLOMBIANO, fueron dos paracaidistas los que despegaron desde el corregimiento de San Félix, al norte del Valle de Aburrá, poco después de la 1:00 p.m. Era un vuelo individual y uno doble. En el individual iba un curtido paracaidista extranjero y en el doble iba otro hombre con más de 500 horas de vuelo certificadas.

“Después de despegar, muy rápidamente se formó una nube y empezó a llover, por lo que no pudieron volver a la base a aterrizar”, narra un experimentado paracaidista de la zona.

El sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá (Siata) informó a la 2:00 p.m. que en los 20 minutos anteriores en la región se presentaron 12 descargas eléctricas.

“Continúan las lluvias con intensidad muy altas en el oriente de Medellín y Envigado, y de baja a moderada intensidad en Caldas, Bello, Girardota, Barbosa y el centro y occidente de Medellín”, informó el SIATA en la tarde de este lunes.

Ante la imposibilidad de retornar a su punto de partida, intentaron aterrizar en una base alterna que tienen los paracaidistas en este municipio, pero por la intensidad de las lluvias no alcanzaron a llegar.

Por eso, pese a la lluvia y los vientos, tuvieron que descender hacia el municipio de Bello y usaron como pista de aterrizaje la cancha de fútbol de la Universidad San Buenaventura.

Por fortuna, los aterrizajes fueron exitosos sin heridos o daños de gravedad.

Siga leyendo: Un salto de fe: así Camilo Mazo dejó todo para brillar en el parkour

El capitan de bomberos de Bello, Nelson Zuluaica, informó que pese a los videos de los vecinos que alertaban sobre una posible emergencia, no habían recibido llamadas de auxilio, por lo que además de los dos casos previamente descritos, no hubo más paracaidistas afectados.

Zuluaica además recordó que con condiciones climáticas adversas como la lluvia o los fuertes vientos no está permitido realizar paracaidismo.

El parapente, hay que recordar, es una de las actividades de entretenimiento más apetecidas en el municipio por locales y turistas. Hay planes desde 15 minutos por $200.000 por persona.

Temas recomendados

Deportes extremos
Parapente
Paracaidismo
Bello
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida