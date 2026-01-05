El tremendo susto de dos parapentistas que tuvieron que aterrizar de emergencia en Bello por un aguacero

Este lunes en la tarde algunos vecinos de Bello, al norte del Valle de Aburrá, vieron cómo un par de parapentistas maniobraban en el aire para intentar aterrizar en medio de la lluvia y fuertes vientos en una zona en la que normalmente no lo hacen. Los grabaron y compartieron los videos en redes sociales. Puede leer: Nicolás Rubio, el primer paracaidista colombiano en sobrevolar y cruzar el imponente Mont Blanc en Europa Aunque inicialmente se pensaba que se trataba de algún accidente, por suerte fue solo un susto en el que un par de parapentistas pusieron a prueba toda su experiencia y aterrizaron de emergencia con éxito.

Según conoció EL COLOMBIANO, fueron dos paracaidistas los que despegaron desde el corregimiento de San Félix, al norte del Valle de Aburrá, poco después de la 1:00 p.m. Era un vuelo individual y uno doble. En el individual iba un curtido paracaidista extranjero y en el doble iba otro hombre con más de 500 horas de vuelo certificadas. “Después de despegar, muy rápidamente se formó una nube y empezó a llover, por lo que no pudieron volver a la base a aterrizar”, narra un experimentado paracaidista de la zona. El sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá (Siata) informó a la 2:00 p.m. que en los 20 minutos anteriores en la región se presentaron 12 descargas eléctricas.