Las propuestas de exministros de Hacienda para evitar otra reforma tributaria

Mientras el Gobierno afina el articulado de la próxima reforma tributaria, un grupo de exministros de Hacienda puso el dedo en la llaga: la iniciativa podría ser innecesaria si se hacen ajustes en el Presupuesto de 2026.
Según sus cálculos, las cuentas oficiales presentan un hueco fiscal superior a los $26 billones, aunque algunos advierten que el faltante real rondaría los $40 billones.
Puede leer más: Colombia reportó su peor semestre en 21 años de déficit fiscal, un hueco que no deja de crecer