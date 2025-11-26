Video | Estos son los goles del Deportes Tolima en la victoria ante Santa Fe en El Campín para ser el líder sólido del cuadrangular B

Deportes Tolima, con un hombre menos todo el segundo tiempo, logró vencer a Santa Fe 1-2 y se consolida como líder del cuadrangular B. Este miércoles Bucaramanga recibe a Fortaleza, en el Américo Montanini. El cuadro que dirige Lucas González salió con el compromiso de buscar la victoria y muy temprano empezó a marcar el camino de la victoria. A los siete minutos, Adrián Parra se reportó en el marcador tras pase desde la izquierda de Mauricio González. Luego, a los 34 Kevin Pérez amplió la ventaja para el visitante, dejando en el camino al arquero Andrés Mosquera en la definición, tras el pase de Jersson González.

Lastimosamente, el cuadro Pijao tuvo la expulsión del defensor Christian Arrieta en el cierre del primer tiempo, por lo que en la segunda parte, tuvo que apelar a la buena defensa para mantenerse arriba en el marcador. Arrieta vio la tarjeta roja por una agresión, sin balón, a Joaquín Sosa de Santa Fe. En el tiempo de reposición del primer tiempo, Christian Mafla marcó para Santa Fe, a los 45+4’ y eso aumentó la ilusión de los seguidores del cuadro Cardenal de darle la vuelta al resultado, pero no fue así.

Tolima aguantó y con el lucimiento de su defensa y su arquero Cristopher Fiermarin, lograron mantener la victoria que los deja con siete puntos, mientras que Bucaramanga, que juega este miércoles como local ante Fortaleza es segundo con cuatro unidades. En el tercer lugar se mantiene Santa Fe con tres unidades y sin puntos, Fortaleza cierra el cuadrangular B.