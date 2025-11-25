Las operaciones de la familia Alcocer en el Banco Agrario: solicitudes de créditos por $8.000 millones y el contrato de una sucursal por diez años

Este martes se conoció que entre 2022 y 2025 ha habido varias solicitudes de crédito y un contrato de arrendamiento que involucraron a empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer, hermanos de la primera dama, Verónica Alcocer, con el Banco Agrario, administrado por el Gobierno. Según Blu Radio, estas operaciones involucraron montos superiores a los $8.000 millones de pesos y se desarrollaron bajo la administración de Hernando Chica Zuccardi, nombrado por el presidente Gustavo Petro.

Chica Zuccardi ha trabajado con el mandatario desde que fue alcalde de Bogotá hace más de 10 años, pero también tiene cercanía con Verónica Alcocer: ambos son de Sincelejo y comparten conexiones familiares con políticos del Cesar. De acuerdo con Blu, la primera dama promovió su llegada al banco desde septiembre de 2022 y allí aterrizaron los intereses de la familia Alcocer.

A los pocos meses, la influencia de los cercanos a Alcocer empezó con un negocio inmobiliario planificado para ejecutarse mediante dos créditos.

De acuerdo a un correo del 23 de noviembre de 2022 en el que Andrés Niño Castrillón, entonces jefe de alianzas estratégicas de banca agropecuaria, describe a su equipo un proyecto que incluía a PRAGA Servicios Inmobiliarios S.A. y a FEMA Reforestaciones S.A.S. La propuesta se sustentaba en dos préstamos: uno por 4.236 millones y otro por 3.767 millones. Para ese momento, María Teresa Alcocer tenía el 89,8% de PRAGA y el 25% de FEMA; su esposo, Carlos Gutiérrez, otro 25%.

El esquema operativo contemplaba que los arriendos derivados del proyecto ingresaran directamente al banco para garantizar los pagos. Aunque la aprobación de créditos no constituye un delito, el caso planteó interrogantes sobre el uso de la banca pública para respaldar negocios inmobiliarios en Bogotá vinculados a familiares del Presidente, mientras la entidad mantiene una misión centrada en el fomento agropecuario. Las solicitudes no han sido aprobadas y permanecen detenidas en la “dirección comercial zonal”.