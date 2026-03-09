Adiós a medias: ¿por qué el contrato de Carrillo en ISA no ha terminado pese a fallo del Consejo de Estado?

La anulación de la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA por parte del Consejo de Estado marcó un precedente en la historia del gobierno corporativo en el país. Sin embargo, para analistas y accionistas minoritarios, resulta paradójico que, tras un fallo de nulidad electoral proferido, el directivo no haya abandonado la compañía de forma inmediata y definitiva. Podría interesarle: La carta con la que abogado de Jorge Carrillo busca mantenerlo en la Presidencia de ISA La explicación técnica reside en los tiempos de la justicia y en una jugada de algunos miembros de la junta directiva que, por mayoría de votos, optó por la suspensión temporal del contrato de trabajo en lugar de una terminación definitiva. Esta medida de suspensión, adoptada el 27 de febrero, implica que Carrillo deja de ejercer funciones y de percibir su salario, el cual superaba los 150 millones de pesos mensuales, según dijeron fuentes. No obstante, el vínculo laboral formal se mantiene en un estado de pausa legal hasta que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, en firme. Durante este intervalo, ISA mantendría obligaciones específicas como el pago de los aportes a salud y pensión. Solo cuando el Consejo de Estado resuelva las solicitudes de aclaración y el fallo sea definitivo, el contrato se dará por terminado de manera oficial.

Los hallazgos contra la elección de Jorge Carrillo en ISA

Mientras se surte este proceso, Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía, ajusta casi dos semanas como presidente encargado. Esta interinidad administrativa busca mitigar la incertidumbre en los mercados, pero no oculta la gravedad de los hallazgos del alto tribunal. El fallo de la Sección Quinta determinó que el principio de moralidad administrativa fue desconocido. Los magistrados señalaron que Carrillo no formaba parte de los aspirantes iniciales y fue incluido tras modificar sustancialmente la matriz de evaluación para favorecerlo. El Consejo de Estado fue enfático al indicar que se desatendieron, sin justificación suficiente, los resultados de la firma experta Korn Ferry, que había advertido que Carrillo no era el candidato más idóneo. Encuentre: Accionistas de ISA buscarán que directivos que pusieron a Carrillo paguen por perjuicios causados

Cuestionamientos a junta directiva que proponen para ISA

Pero, la polémica en ISA no termina con la salida de su presidente; ahora se traslada a la conformación de la junta directiva que se someterá a votación en la Asamblea General de Accionistas el próximo 26 de marzo. Accionistas minoritarios elevaron una solicitud al Comité de Gobierno Corporativo para que se revise la idoneidad de la plancha única propuesta por Ecopetrol. El argumento central es que varios de los postulados, incluidos Ricardo Roa, David Riaño y Fabiola Leal, no cumplen con el requisito de reconocida solvencia moral exigido por el artículo 27 de los estatutos de la compañía.

Esta solicitud se fundamenta en el fallo del Consejo de Estado, que señala como responsables de apartarse de los estándares de transparencia y rectitud al forzar la elección de Carrillo a los directivos que votaron por él –entre ellos, los tres en cuestión–. El documento dirigido a Fabiola Leal, presidente del Comité de Gobierno Corporativo de ISA, y conocido por este medio, dice que elegir a personas cuya conducta ha sido calificada como contraria a la moralidad administrativa por un alto tribunal podría viciar de nulidad la nueva elección de la junta, exponiendo a ISA a un ciclo interminable de demandas de nulidad electoral. Lea más: Alertan que suspensión del contrato de Carrillo en ISA sería jugada para alargar el proceso

Acciones contra miembros de junta que eligieron a Jorge Carrilo en ISA

La preocupación de los socios minoritarios trasciende lo ético y entra en el terreno de la responsabilidad civil de los administradores. Se busca que la asamblea autorice el inicio de procesos legales contra los directivos que permitieron estas irregularidades, para que respondan con su patrimonio por los perjuicios causados. Entre estos costos se cuentan los pagos a la firma cazatalentos que fueron ignorados, las indemnizaciones a vicepresidentes removidos sin causa técnica y los honorarios de las múltiples reuniones de comité donde se fraguaron las modificaciones de la matriz de selección.