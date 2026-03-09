x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Adiós a medias: ¿por qué el contrato de Carrillo en ISA no ha terminado pese a fallo del Consejo de Estado?

Tras el fallo del Consejo de Estado, Jorge Carrillo sigue en ISA bajo suspensión contractual, mientras accionistas exigen responsabilidad civil de la junta y piden evaluar su idoneidad.

  • Aunque ISA facturó 16 billones de pesos en 2025, su utilidad neta cayó 14%, ubicándose en 2,4 billones de pesos bajo la presidencia de Jorge Carrillo. FOTO Camilo Suárez
    Aunque ISA facturó 16 billones de pesos en 2025, su utilidad neta cayó 14%, ubicándose en 2,4 billones de pesos bajo la presidencia de Jorge Carrillo. FOTO Camilo Suárez
  • ISA sigue en una encrucijada tras la anulación del nombramiento de su presidente. FOTO EL COLOMBIANO
    ISA sigue en una encrucijada tras la anulación del nombramiento de su presidente. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La anulación de la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA por parte del Consejo de Estado marcó un precedente en la historia del gobierno corporativo en el país. Sin embargo, para analistas y accionistas minoritarios, resulta paradójico que, tras un fallo de nulidad electoral proferido, el directivo no haya abandonado la compañía de forma inmediata y definitiva.

Podría interesarle: La carta con la que abogado de Jorge Carrillo busca mantenerlo en la Presidencia de ISA

La explicación técnica reside en los tiempos de la justicia y en una jugada de algunos miembros de la junta directiva que, por mayoría de votos, optó por la suspensión temporal del contrato de trabajo en lugar de una terminación definitiva.

Esta medida de suspensión, adoptada el 27 de febrero, implica que Carrillo deja de ejercer funciones y de percibir su salario, el cual superaba los 150 millones de pesos mensuales, según dijeron fuentes. No obstante, el vínculo laboral formal se mantiene en un estado de pausa legal hasta que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, en firme.

Durante este intervalo, ISA mantendría obligaciones específicas como el pago de los aportes a salud y pensión. Solo cuando el Consejo de Estado resuelva las solicitudes de aclaración y el fallo sea definitivo, el contrato se dará por terminado de manera oficial.

Los hallazgos contra la elección de Jorge Carrillo en ISA

Mientras se surte este proceso, Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía, ajusta casi dos semanas como presidente encargado. Esta interinidad administrativa busca mitigar la incertidumbre en los mercados, pero no oculta la gravedad de los hallazgos del alto tribunal.

El fallo de la Sección Quinta determinó que el principio de moralidad administrativa fue desconocido. Los magistrados señalaron que Carrillo no formaba parte de los aspirantes iniciales y fue incluido tras modificar sustancialmente la matriz de evaluación para favorecerlo.

El Consejo de Estado fue enfático al indicar que se desatendieron, sin justificación suficiente, los resultados de la firma experta Korn Ferry, que había advertido que Carrillo no era el candidato más idóneo.

Encuentre: Accionistas de ISA buscarán que directivos que pusieron a Carrillo paguen por perjuicios causados

Cuestionamientos a junta directiva que proponen para ISA

Pero, la polémica en ISA no termina con la salida de su presidente; ahora se traslada a la conformación de la junta directiva que se someterá a votación en la Asamblea General de Accionistas el próximo 26 de marzo.

Accionistas minoritarios elevaron una solicitud al Comité de Gobierno Corporativo para que se revise la idoneidad de la plancha única propuesta por Ecopetrol. El argumento central es que varios de los postulados, incluidos Ricardo Roa, David Riaño y Fabiola Leal, no cumplen con el requisito de reconocida solvencia moral exigido por el artículo 27 de los estatutos de la compañía.

Esta solicitud se fundamenta en el fallo del Consejo de Estado, que señala como responsables de apartarse de los estándares de transparencia y rectitud al forzar la elección de Carrillo a los directivos que votaron por él –entre ellos, los tres en cuestión–.

El documento dirigido a Fabiola Leal, presidente del Comité de Gobierno Corporativo de ISA, y conocido por este medio, dice que elegir a personas cuya conducta ha sido calificada como contraria a la moralidad administrativa por un alto tribunal podría viciar de nulidad la nueva elección de la junta, exponiendo a ISA a un ciclo interminable de demandas de nulidad electoral.

Lea más: Alertan que suspensión del contrato de Carrillo en ISA sería jugada para alargar el proceso

Acciones contra miembros de junta que eligieron a Jorge Carrilo en ISA

La preocupación de los socios minoritarios trasciende lo ético y entra en el terreno de la responsabilidad civil de los administradores. Se busca que la asamblea autorice el inicio de procesos legales contra los directivos que permitieron estas irregularidades, para que respondan con su patrimonio por los perjuicios causados.

Entre estos costos se cuentan los pagos a la firma cazatalentos que fueron ignorados, las indemnizaciones a vicepresidentes removidos sin causa técnica y los honorarios de las múltiples reuniones de comité donde se fraguaron las modificaciones de la matriz de selección.

La advertencia es clara: mantener en la dirección a personas cuestionadas por la justicia no solo debilita la reputación de la multilatina, sino que pone en riesgo la estabilidad de uno de los activos estratégicos más importantes del país frente a inversionistas internacionales que hoy demandan transparencia.

A la crisis de mando se suma unas finanzas que vienen de un año complejo. Aunque ISA facturó 16 billones de pesos en 2025, su utilidad neta cayó 14%, ubicándose en 2,4 billones de pesos. Este descenso, junto a una baja del 11 % en el Ebitda, responde a ruidos tarifarios en Brasil y la cartera de Air-e, cifras que inquietan a los accionistas ante la falta de un presidente en propiedad.

Siga leyendo: ISA anuncia la salida de Jhonatan Villada, ficha de Quintero y nombrado durante la era de Jorge Carrillo

Temas recomendados

Ecopetrol
Energía
ISA
Colombia
Jorge Andrés Carrillo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida