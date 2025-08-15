A una semana de la Cumbre de la OTCA, líderes exigen frenar la expansión fósil en la Amazonía

A solo siete días de la V Cumbre Presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebrará el 22 de agosto en Bogotá, líderes indígenas, expertos y parlamentarios de la región intensifican sus llamados a detener la expansión de los combustibles fósiles en la Amazonía, y advierten que la explotación petrolera y gasífera amenaza la estabilidad climática global y pone en riesgo la supervivencia de la mayor selva tropical de la Tierra.
El llamado se dio en una conferencia de prensa convocada por organizaciones de la sociedad civil, donde voces como la de Paulo Artaxo, físico del IPCC; Andrés Cancimance, legislador colombiano; Paola Yanguas Parra, investigadora del IISD; y Olivia Bisa, lideresa indígena de la nación Chapra en Perú, coincidieron en que la cita en la capital colombiana es una oportunidad clave para exigir compromisos concretos rumbo a la COP30, que se realizará en noviembre en Belém, Brasil. Así que el mensaje fue unánime: la Amazonía debe ser declarada una zona libre de combustibles fósiles.