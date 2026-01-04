Cuba confirma la muerte de 32 soldados en operación de EE. UU. a Venezuela

Según el comunicado oficial, los fallecidos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de la isla, a solicitud de sus contrapartes del régimen venezolano.

El Gobierno de Cuba informó que 32 ciudadanos cubanos perdieron la vida durante el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero.

El comunicado detalla que los cubanos fallecidos cumplieron con “digna y heroicamente” sus responsabilidades “y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.

“Una vez comprobada su identidad, los familiares de nuestros compañeros caídos fueron informados, y recibieron las sentidas condolencias y apoyo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de las jefaturas de ambos ministerios”, informó el gobierno cubano.

Asimismo, anunció que se organizarán los actos correspondientes para “rendir homenaje y tributo a los combatientes caídos”.

Por su parte, Díaz-Canel Bermúdez subrayó que “los combatientes cubanos que perdieron la vida enfrentando a terroristas uniformados, responsables de secuestrar y trasladar ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y a su esposa, actuaron protegiendo a nuestros compatriotas por solicitud de esa hermana nación”.