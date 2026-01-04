Cuba confirma la muerte de 32 soldados en operación de EE. UU. a Venezuela

El Gobierno de Cuba informó que 32 ciudadanos cubanos perdieron la vida durante el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero.
Según el comunicado oficial, los fallecidos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de la isla, a solicitud de sus contrapartes del régimen venezolano.