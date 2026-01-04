x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Identifican a la primera colombiana fallecida en ataque militar de EE. UU. contra Maduro: misil impactó su vivienda

La comerciante Yolanda Rodríguez Sierra, oriunda de Cartagena, perdió la vida luego de que un misil impactara su vivienda en el municipio de El Hatillo, estado Miranda.

  • Yohana Rodríguez Sierra resultó víctima del ataque, que al parecer tenía como objetivo antenas de telecomunicaciones ubicadas cerca de su vivienda. Foto: AFP y tomada de redes sociales
    Yohana Rodríguez Sierra resultó víctima del ataque, que al parecer tenía como objetivo antenas de telecomunicaciones ubicadas cerca de su vivienda. Foto: AFP y tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
04 de enero de 2026
bookmark

Una mujer colombiana, identificada como Yohana Rodríguez Sierra, perdió la vida durante el bombardeo registrado en Venezuela en el marco de la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

El saldo de la incursión ya asciende a 80 personas fallecidas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, según reportó The New York Times. Rodríguez Sierra sería la primera ciudadana colombiana identificada como víctima de este ataque.

Puede leer: Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela: The New York Times

Misil impactó su vivienda en El Hatillo

Según reportaron medios locales, Rodríguez Sierra, comerciante de 45 años oriunda de Cartagena, murió tras el impacto de un misil en su vivienda en el municipio de El Hatillo, perteneciente a Estado Miranda.

El ataque, que al parecer tenía como objetivo antenas de telecomunicaciones cercanas a su vivienda, convirtió una noche tranquila en un escenario de guerra.

En medio del caos, su hija Ana Corina Morales Sierra, de 22 años, logró comunicarse con familiares en Bolívar para informar lo ocurrido: “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta”, relató la joven, quien también resultó herida en una pierna durante la explosión.

Puede leer: “Ningún militar colombiano va a cruzar la frontera con Venezuela”: MinDefensa sobre el despliegue de más de 30.000 uniformados

Según contó Ana Frías, residente de Bayunca, al diario El Universal, “Yohana y Ana Corina estaban juntas en la casa, durmiendo, cuando escucharon una explosión alrededor de la 1:00 de la madrugada. Se levantaron asustadas y corrieron al patio de la vivienda. Allí les cayó un misil proveniente de un avión. A Yohana la impactó por la espalda y murió de inmediato, mientras que Ana Corina recibió impactos en una pierna y otra parte del cuerpo, lo que le permitió llamar y pedir ayuda. Actualmente se recupera de las heridas”.

Familiares denuncian el impacto del bombardeo

Los familiares de Yohana expresaron su dolor e indignación, cuestionando la acción de Estados Unidos y considerando que un bombardeo de tal magnitud no era necesario. “Nos cuentan que en El Hatillo hay más personas heridas y fallecidas, pero la prensa no lo ha informado; serían muchos los muertos en el ataque, incluso en Caracas”, señalaron allegados a la víctima a ese medio.

A la trágica muerte de Yohana se suma la imposibilidad de despedirla como corresponde. Familiares citados por El Universal, comentaron que les tocará ver su sepelio por medio de una transmisión en vivo, vía telefónica, “porque el cuerpo no puede ser repatriado debido a que fue una muerte de guerra”.

Entérese: ¿Qué pasará en Venezuela? Los cuatro escenarios tras la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos

“Es muy lamentable para sus dos hijos, que viven en España y Cali (Colombia), ya que no podrán entrar a Venezuela porque no hay acceso en estos momentos”, dijeron al medio cartagenero.

Yohana vivía en Venezuela desde hace varios años y lograba sostener a su familia a través del comercio de productos entre Colombia y el país vecino.

Temas recomendados

Conflictos internacionales
Crisis en Venezuela
Captura de Nicolás Maduro
Bombardeos en Venezuela
Colombia
Venezuela
Cartagena
Estados Unidos
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida