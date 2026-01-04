Identifican a la primera colombiana fallecida en ataque militar de EE. UU. contra Maduro: misil impactó su vivienda

Una mujer colombiana, identificada como Yohana Rodríguez Sierra, perdió la vida durante el bombardeo registrado en Venezuela en el marco de la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. El saldo de la incursión ya asciende a 80 personas fallecidas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, según reportó The New York Times. Rodríguez Sierra sería la primera ciudadana colombiana identificada como víctima de este ataque. Puede leer: Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela: The New York Times

Misil impactó su vivienda en El Hatillo

Según reportaron medios locales, Rodríguez Sierra, comerciante de 45 años oriunda de Cartagena, murió tras el impacto de un misil en su vivienda en el municipio de El Hatillo, perteneciente a Estado Miranda. El ataque, que al parecer tenía como objetivo antenas de telecomunicaciones cercanas a su vivienda, convirtió una noche tranquila en un escenario de guerra. En medio del caos, su hija Ana Corina Morales Sierra, de 22 años, logró comunicarse con familiares en Bolívar para informar lo ocurrido: “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta”, relató la joven, quien también resultó herida en una pierna durante la explosión. Puede leer: “Ningún militar colombiano va a cruzar la frontera con Venezuela”: MinDefensa sobre el despliegue de más de 30.000 uniformados Según contó Ana Frías, residente de Bayunca, al diario El Universal, “Yohana y Ana Corina estaban juntas en la casa, durmiendo, cuando escucharon una explosión alrededor de la 1:00 de la madrugada. Se levantaron asustadas y corrieron al patio de la vivienda. Allí les cayó un misil proveniente de un avión. A Yohana la impactó por la espalda y murió de inmediato, mientras que Ana Corina recibió impactos en una pierna y otra parte del cuerpo, lo que le permitió llamar y pedir ayuda. Actualmente se recupera de las heridas”.

Familiares denuncian el impacto del bombardeo