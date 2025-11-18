COP30: Brasil publica el primer borrador del acuerdo climático y se tensan las negociaciones en Belém

La pretensión europea de imponer aranceles climáticos irrita a la mayoría de los 200 países, que consideran esas medidas como barreras unilaterales al comercio. Y al mismo tiempo, la financiación de la adaptación contra el cambio climático debe ser revisada este año, de acuerdo a pactos previos. Los sistemas de financiamiento climático están “fallando” a los estados insulares pequeños que se encuentran entre los más vulnerables a los efectos del calentamiento global, clamó el representante de Vanuatu en la COP30, Ralph Regenvanu.

Un texto limpio y temprano

“Es probablemente la primera vez en la historia reciente de las COP que un texto tan limpio se publica tan temprano”, destacó Li Shuo, experto de la Asia Society que sigue las negociaciones en Belém. La estrategia brasileña es aprobar primero este texto más político y complejo, bautizado como “mutirao mundial”, en alusión a un término indígena que significa discusión en común, para luego votar el resto de medidas el viernes. El contexto geopolítico es particularmente difícil, con la ausencia de Estados Unidos y el aumento de la producción y consumo de combustibles fósiles. Brasil quiere mandar una señal de apoyo al multilateralismo, y por eso Lula regresará a Belém, antes de viajar a la cumbre del G20 en Sudáfrica, indicó la presidencia. Entérese de más: Más de 50.000 personas salieron a las calles en Brasil para presionar a negociadores en la COP30 El ministro británico de Energía, Ed Miliband, pidió defender el Acuerdo de París sobre el clima, que cumple 10 años en 2025, y conservar la “fe en el multilateralismo”. El proyecto de compromiso incluye numerosas opciones contradictorias. La presidencia brasileña anunció el lunes sesiones nocturnas para mantener el ritmo. Una alianza de decenas de países que quieren una hoja de ruta clara para que el mundo acabe con su dependencia de los combustibles fósiles se mostró descontenta con la mención al respecto en el texto.