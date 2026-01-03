Atención: Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela, según orden del Tribunal Supremo de Justicia

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) decidió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerza de manera temporal todas las responsabilidades y poderes presidenciales
Según el Tribunal, la medida busca “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la Nación frente a la ausencia forzosa del presidente”.
“Esta Sala ha considerado indispensable dictar, en el marco de una actuación cautelar urgente y preventiva, una medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores”, se lee en el comunicado.