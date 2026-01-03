Atención: Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela, según orden del Tribunal Supremo de Justicia

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) decidió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerza de manera temporal todas las responsabilidades y poderes presidenciales Según el Tribunal, la medida busca “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la Nación frente a la ausencia forzosa del presidente”. Vea aquí: Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro llegando a una base militar en Nueva York “Esta Sala ha considerado indispensable dictar, en el marco de una actuación cautelar urgente y preventiva, una medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores”, se lee en el comunicado.

Delcy Rodríguez, figura clave del chavismo

Rodríguez, de 56 años y oriunda de Caracas, es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y una figura clave del chavismo, el movimiento político fundado por Hugo Chávez y liderado por Maduro desde 2013. A lo largo de más de dos décadas, Rodríguez ha ocupado puestos estratégicos dentro del Gobierno venezolano, junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional. Relacionado: Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición: “no tenemos miedo de poner soldados en tierra” Entre sus cargos más destacados se encuentran ministra de Comunicación e Información (2013-2014) y canciller de Venezuela (2014-2017), desde donde defendió la gestión de Maduro frente a críticas internacionales sobre democracia y derechos humanos.

Reacción de Rodríguez ante la captura de Maduro

Rodríguez reaccionó con dureza tras la captura de Maduro, calificando el hecho como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y denunciando lo que consideró una violación directa a la soberanía del país. En una declaración pública, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue desplegada en todo el territorio en respuesta a la operación estadounidense. Según explicó, el objetivo es resguardar la integridad territorial, la soberanía nacional y la identidad del país.

EE. UU. busca recursos estratégicos, según Rodríguez

La vicepresidenta acusó a Estados Unidos de tener intereses económicos y estratégicos detrás de la operación, señalando que el verdadero objetivo sería apoderarse de los recursos energéticos, minerales y naturales de Venezuela. Siga leyendo: “Venezuela no será una colonia de EE. UU.”: Delcy Rodríguez habla tras la captura de Maduro y se opone a Trump

Trump dice que no desplegará más tropas de EE.UU. dentro de Venezuela si Rodríguez ‘hace lo que queremos’