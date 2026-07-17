El Valle de Aburrá está que arde: en 15 días de julio hubo temperaturas entre 2 y 3 °C por encima del promedio histórico

“¡Qué calor tan bravo está haciendo!”. Esa es una de las frases más recurrentes en las conversaciones entre los habitantes del Valle de Aburrá, bien sea de día o de noche. Todo por la sensación térmica que se ha venido presentando durante los primeros 15 días de julio, que ha superado los promedios históricos, según el Área Metropolitana.
Se estima que durante estos días se han presentado temperaturas que están de 2 a 3 grados celsius (°C) por encima de las que se deberían registrar en esta parte del año, uno de los tiempos secos tradicionalmente más calurosos. Así las cosas, se han presentado temperaturas que llegan hasta los 32 °C en los momentos de mayores picos de calor.