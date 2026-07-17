Coalición de Alianza Verde, En Marcha y AICO anuncia su respaldo a Alfredo Deluque a la presidencia del Senado, ¿cómo va la puja?

En la derecha política de Colombia, el Gobierno electo de Abelardo de La Espriella y el tradicional partido Centro Democrático pelean por quién obtendrá el poder en el Legislativo. El senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, es el elegido del gobierno de Abelardo de la Espriella para ser presidente del Senado. Todavía le hace falta ganar el próximo 20 de julio, sin embargo, analistas aseguran que es probable que le gane el pulso al candidato del Centro Democrático, Honorio Henríquez.

Aquella teoría toma fuerza tras conocerse que la coalición conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha y AICO: “informa que por decisión mayoritaria de sus senadores, respaldará la candidatura del senador Alfredo Deluque a la Presidencia del Senado de la República, en el marco de la instalación de la legislatura 2026–2030”.