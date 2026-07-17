“Usted es un héroe silencioso de la patria”: empresarios antioqueños rinden homenaje a registrador Penagos

En un auditorio –el de la Cámara de Comercio de Medellín–, colmado de empresarios y líderes sociales de Antioquia, no se ahorraron palabras de gratitud para el registrador Hernán Penagos, por el papel que jugó en las recientes –y complicadas– elecciones presidenciales.

Uno por uno tomaron la palabra diversos líderes de la región en un acto que nació como respuesta al buen manejo que le dio el registrador nacional y su equipo a las recientes elecciones presidenciales.

Cabe recordar que el desafío de contar los votos se vio más complicado por la manera como el presidente Gustavo Petro hizo todo lo posible por crear desconfianza sobre el proceso. Como se recordará, ocho meses antes de la cita en las urnas, Petro publicó mensajes de supuestos fraudes que nunca logró probar.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Lina Vélez, abrió el acto: “Queremos manifestar la emoción que nos produce a los antioqueños tener la oportunidad de agradecerle y hacer un homenaje a todos los funcionarios de la Registraduría representados hoy por el registrador Hernán Penagos”, dijo.

Mencionó que “La democracia no se sostiene solo sobre leyes, instituciones y constituciones, su verdadero fundamento está en la confianza de los ciudadanos en que su voz cuenta, que su voto vale y que la voluntad popular será respetada”.

Y concluyó refiriéndose al registrador: “Sin democracia no sería viable la Colombia que queremos. Nos honra con su presencia en esta Cámara, en Medellín y en Antioquia. Usted es un héroe silencioso de la patria”.

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También tomó la palabra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. “En Colombia siempre supimos que un presidente era muy poderoso, lo que no sabíamos es que podía ser tan peligroso”, dijo para destacar la labor de Penagos.

Y mencionó varias lecciones: “muchos colombianos que no tienen porque ser muy conscientes de la importancia de los pesos y contrapesos en una democracia entendieron finalmente que había quien amarrara al Leviatán”. Finalizó diciendo: “Así que dios le pague en nombre de todo el pueblo de Antioquia”.

También habló el expresidente de la Corte Suprema Aroldo Quiroz quien destacó “la prudencia y la tranquilidad –del registrador– para decir tranquilos que vamos a sacar adelante las elecciones”.

Luego se escucharon mensajes de la presidenta de Fenalco Antioquia, María José Bernal: “el Registrador entendió que estas eran las elecciones más importantes de la historia de nuestro país y decidió estar a la altura de lo que el país necesitaba”.

Nicolás Posada, como presidente del Comité Intergremial destacó la capacidad del registrador de “crear un clima de confianza” y en nombre de sus 35 gremios afiliados “agradecemos defender el sistema democrático que permite la alternancia pacífica del poder”.

Mientras Juan David Pérez de la Cámara Colombiana de Infraestructura, capítulo Antioquia; Claudia Bustamante, de Camacol Antioquia y Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia se sumaron al homenaje.

“El registrador Penagos sin proponérselo salvo el futuro del país. En Proantioquia creemos que sin democracia no hay futuro y él salvo la democracia. Gracias por su valentía, por su coraje, por su patriotismo”, expresó Velásquez.