Contraloría alerta que en Coosalud, intervenida por Petro, hay crisis financiera y presuntos pagos sin justificación

Una auditoría forense practicada por la Contraloría General de la República a Coosalud EPS puso bajo la lupa la administración de la entidad intervenida por el Gobierno. El organismo de control concluyó que las situaciones detectadas durante la revisión podrían derivar en investigaciones de carácter administrativo, disciplinario, fiscal e incluso penal relacionadas con el mal manejo de recursos públicos.

Es importante recordar que Coosalud tiene cerca de 467.000 afiliados en Antioquia, por lo que de comprobarse las irregularidades estas serían la causa de la afectación de servicios y la atención de cientos de miles de pacientes en municipios de todas las subregiones del departamento.

De acuerdo con los resultados de la auditoría, obtenidos por Semana, la EPS presenta fallas que abarcan desde el manejo financiero hasta la prestación de los servicios de salud.

El informe advierte que la entidad enfrenta un deterioro de su situación económica, acompañado de problemas en sus registros contables, debilidades en los mecanismos de control y riesgos sobre la gestión de los recursos que administra.

En concreto, la Contraloría identificó nueve puntos estructurales críticos.

1. “Uso de recursos de la EPS para garantizar un crédito privado de Coosalud Inversa por $221.000 millones, que posteriormente terminó ejecutándose sobre recursos de la EPS”.

2. “Posibles pagos sin justificación suficiente por más de $25.000 millones a empresas vinculadas”.

3. “Posible integración contable entre la EPS, Coosalud Inversa y otras empresas relacionadas, afectando la independencia de la información financiera”.

4. “Conflictos de interés en la auditoría de cuentas médicas por vínculos entre empresas auditoras y proveedores”.

5. “Posible utilización de recursos de la UPC para gastos no asistenciales”.

6. “Existencia de una red de influencia externa donde personas sin cargo formal tendrían incidencia en decisiones estratégicas y financieras”.

7. “Deficiencias en los mecanismos anticorrupción (SICOF) en empresas vinculadas”.

8. “Entorno de control interno débil con gobernanza comprometida y escasa segregación de funciones”.

9. “Información financiera considerada poco confiable, con evidencia de problemas contables y de solvencia”.

Entre las observaciones de la Contraloría también figura el incumplimiento de varios indicadores exigidos para las EPS, como los relacionados con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas.

A esto se suma un aumento de las obligaciones financieras, mayores niveles de endeudamiento y dificultades de liquidez, factores que, según el organismo, comprometen la estabilidad de la entidad.

La EPS acumula deudas millonarias con diferentes hospitales. En el caso de Antioquia, por ejemplo, el Hospital General de Medellín dejó de prestar algunos servicios a los afiliados de Coosalud por el incumplimiento en los pagos de la EPS, cuya deuda con la institución asciende a cerca de $15.000 millones. Esto ocurrió desde este 8 de junio.

Según explicó el gerente del centro asistencial, Juan David de Arteaga, durante junio la EPS no programó pagos para reducir la cartera pendiente, situación que llevó a la institución a tomar una medida que, según advirtió, busca evitar una afectación mayor a la sostenibilidad financiera del hospital.

“Para nosotros es muy difícil seguir atendiendo pacientes de la EPS Coosalud con una cartera cercana a los 15 mil millones de pesos y que durante el mes de junio no nos programen ningún pago” explicó en una entrevista a Telemedellín.

Además, en su análisis forense, la Contraloría también identificó deficiencias en la gestión de cartera, operaciones con soportes insuficientes y escenarios que podrían poner en riesgo recursos públicos.