Así es Kimi, el nuevo modelo de inteligencia artificial que le quiere competir a ChatGPT y Claude

Moonshot AI, una startup china creada en 2023, presentó este jueves Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial que competiría con los más avanzados de compañías estadounidenses como OpenAI y Anthropic. Lea: Para el escritor Yuval Noah Harari, la IA podría ser “una gran psicópata manipuladora” Este anuncio ha llamado la atención porque llegó en un momento en el que se creía que China todavía estaba entre seis meses y un año por detrás de estas empresas en cuanto a desarrollos de esta tecnología. Kimi K3 es el modelo de IA más grande desarrollado hasta ahora en China. Cuenta con 2,8 billones de parámetros, que es el término que se utiliza para describir el tamaño y la complejidad de la red neuronal que permite al sistema aprender y responder tareas. Aunque Moonshot reconoce que su modelo todavía está por debajo de Claude Fable 5, de Anthropic, y de GPT-5.6 Sol, de OpenAI, asegura que supera a modelos como Claude Opus 4.8 y GPT-5.5 en varias pruebas relacionadas con programación, generación de texto y uso de agentes de inteligencia artificial.

Adicional a eso ofrecería un rendimiento similar por aproximadamente un 40% menos de costo. Otro punto que han destacado los expertos es que Moonshot planea publicar Kimi K3 como un modelo abierto, lo que quiere decir que quien quiera utilizarlo, puede descargarlo, modificarlo y ejecutarlo en sus propios servidores, sin depender de la infraestructura de la startup. Más allá de quién ocupe el primer lugar en los rankings, la aparición de Kimi K3 supone un nuevo desafío para las compañías estadounidenses.

Para empresas, gobiernos y desarrolladores, un modelo que se acerque al rendimiento de los líderes del mercado, tenga un precio más bajo y además pueda instalarse y adaptarse en sus propios servidores puede resultar una alternativa más atractiva que los servicios de OpenAI o Anthropic, como explicó Axios, el medio de comunicación estadounidense. A pesar de que los modelos chinos han comenzado a ganar terreno en la carrera de la IA, los “grandes” de Estados Unidos no han dejado de producir nuevas versiones y desarrollos. Además, Anthropic, por ejemplo, ha señalado a varias empresas del país asiático de entrenar sus modelos utilizando respuestas generadas por inteligencias artificiales estadounidenses, una práctica conocida como destilación. Le puede interesar: Aquí podrá reportar los errores y daños causados por ChatGPT, Claude, Gemini y otras inteligencias artificiales

Según la empresa, esto habría permitido acelerar el desarrollo de modelos chinos. También se ha denunciado que algunas compañías en China han conseguido chips de Nvidia en redes de contrabando, a pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos para su comercialización con el propósito de que no tengan los recursos necesarios para entrenar a estos sistemas. En esa misma línea, estos adelantos tecnológicos suponen varios retos para el país norteamericano. El más importante, explica Axios, está relacionado con la regulación de la inteligencia artificial que vienen pidiendo organizaciones internacionales y especialistas. El asunto con esto es que crear nuevas normas podría hacer que las compañías estadounidenses reduzcan su ritmo y que, por su parte, las chinas sigan ganando ventaja.

Justamente, este viernes el presidente chino, Xi Jinping, dio un discurso en el que invitó a la cooperación global para su desarrollo durante su intervención en una importante conferencia sobre esa tecnología en Shanghái. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “El desarrollo de la IA no debe ser una actuación en solitario de un solo país, sino una sinfonía de cooperación internacional”, señaló en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC, por sus siglas en inglés). * Con información de AFP

Bloque de preguntas y respuestas