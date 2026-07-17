Así es Kimi, el nuevo modelo de inteligencia artificial que le quiere competir a ChatGPT y Claude

Moonshot AI, una startup china creada en 2023, presentó este jueves Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial que competiría con los más avanzados de compañías estadounidenses como OpenAI y Anthropic.
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Este anuncio ha llamado la atención porque llegó en un momento en el que se creía que China todavía estaba entre seis meses y un año por detrás de estas empresas en cuanto a desarrollos de esta tecnología.
Kimi K3 es el modelo de IA más grande desarrollado hasta ahora en China. Cuenta con 2,8 billones de parámetros, que es el término que se utiliza para describir el tamaño y la complejidad de la red neuronal que permite al sistema aprender y responder tareas.
Aunque Moonshot reconoce que su modelo todavía está por debajo de Claude Fable 5, de Anthropic, y de GPT-5.6 Sol, de OpenAI, asegura que supera a modelos como Claude Opus 4.8 y GPT-5.5 en varias pruebas relacionadas con programación, generación de texto y uso de agentes de inteligencia artificial.