Hace 20 días Isabel Zuleta invitó a la DJ Marcela Reyes al Congreso, ¿a qué fue?

Una reunión que tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas entre la senadora Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) y la DJ e influencer Marcela Reyes ha generado cuestionamientos en medio de la grave polémica que rodea a la artista por el reciente asesinato de su expareja, el cantante Bayron Sánchez (B-King), en México.
La propia Zuleta compartió un video en redes sociales, junto a la influencer, en el que esta confirma que la senadora Zuleta, quien está a cargo de la Paz Urbana y la Paz Total, le “abrió la puerta aquí en la Casa de Nariño”.
