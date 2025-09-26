Hace 20 días Isabel Zuleta invitó a la DJ Marcela Reyes al Congreso, ¿a qué fue?

Una reunión que tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas entre la senadora Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) y la DJ e influencer Marcela Reyes ha generado cuestionamientos en medio de la grave polémica que rodea a la artista por el reciente asesinato de su expareja, el cantante Bayron Sánchez (B-King), en México. La propia Zuleta compartió un video en redes sociales, junto a la influencer, en el que esta confirma que la senadora Zuleta, quien está a cargo de la Paz Urbana y la Paz Total, le “abrió la puerta aquí en la Casa de Nariño”. Puede leer: Unifican demandas contra Isabel Zuleta por su papel en el “tarimazo” de Medellín

Zuleta, por su parte, agradeció a Reyes por “ponerle corazón a la paz urbana”, confirmando que se reunieron para trabajar en proyectos que la DJ quiere realizar y que la senadora apoyará. La senadora también expresó su deseo de que las ciudades “tengan derecho a esa paz” para superar situaciones difíciles.

Hay que decir que Reyes no fue la única “influenciadora” que asistió al encuentro con Zuleta, sino que hizo parte de un grupo más grande de personas con reconocimiento digital en la que la senadora buscó legitimidad para los diálogos de Paz Total que encabeza con las bandas de Medellín. En su momento, la presencia de Reyes llamó la atención de algunos ciudadanos que en redes sociales señalaron que la DJ había estado en una relación sentimental con alias Pichi un narcotraficante que está preso y podría beneficiarse de los diálogos de la Paz Total.

El polémico contexto que rodea a la DJ

El pasado 22 de septiembre, las autoridades en México confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de su expareja, B-King, y del DJ Regio Clown. Los músicos colombianos, desaparecidos desde el 16 de septiembre, fueron encontrados en el Estado de México con signos de violencia y tortura. El crimen es atribuido a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana, y el presidente Gustavo Petro ha sugerido que tiene que ver con la violencia del narcotráfico. Puede leer: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo” Tras el asesinato, la DJ Marcela Reyes ha sido centro de una ola de señalamientos en redes sociales. La controversia se disparó porque en mayo de 2025, B-King había interpuesto una denuncia formal en la Fiscalía contra Reyes por supuestas amenazas y acoso. En un video, B-King llegó a declarar que, si algo le sucedía a él o a su familia, la responsabilidad absoluta recaería sobre Reyes.

La base de la renuncia fue la relación sentimental de Marcela Reyes con Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, conocido como el ”Pablo Escobar de Bucaramanga”, líder de estructuras de microtráfico, y fue condenado recientemente a 52 años de cárcel por homicidios, desapariciones forzadas y tráfico de drogas. ‘Pichi’ está actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. De hecho, en la denuncia que B-King interpuso, mostró mensajes de WhatsApp recibidos desde el número telefónico que Reyes usa para agendar presentaciones. El mensaje referenció a su nuevo novio, quien “está en la cárcel”, y le pedía al cantante no hablar más del tema, lo que B-King consideró una intimidación para que “deba quedarme callado”.

El rol de Zuleta y la Paz Urbana