Abogado de Diana Ospina presentó cargos por secuestro extorsivo agravado: "no puede quedar impune"

Diana Ospina duró más de 24 horas desaparecida. Su ausencia no solo dejó huella en su familia, sino en toda Bogotá, que sigue pidiendo, no solo justicia, sino más seguridad en la ciudad. Las cámaras de seguridad mostraban cómo Ospina, a las dos de la mañana del domingo, tomó un taxi, luego no se supo nada más. En la tarde del martes, la mujer rindió testimonio de lo sucedido ante la Fiscalía, y su defensa anunció que pedirá que el caso se investigue como secuestro extorsivo agravado.

“Solicitaremos que se adopten de inmediato todas las medidas investigativas necesarias para identificar y judicializar a los responsables”, dijo Andrés Felipe Peláez, abogado de la víctima.

Lo de Diana no fue solo un paseo millonario. En la madrugada del domingo, cuando regresaba a su casa en el barrio Santa María del Lago en la localidad de Engativá luego de haber asistido a una fiesta en la discoteca Theatron, Ospina fue atrapada en el taxi en el que iba por dos hombres que llegaron en otro vehículo que, al parecer, la iban siguiendo. También era un taxi. Ospina estaba a pocos metros de su hogar.

Ambos vehículos de transporte pertenecían al mismo hombre. Aún no se conoce su nombre, pero según registros de la Policía tiene antecedentes por hurto calificado y agravado con lesiones personales. Curiosamente, los cargos por aquellos delitos se presentaron luego de que un ciudadano denunciara que tomó un carro por aplicación y al llegar a su casa dos hombres abordaron el vehículo, lo amenazaron con armas blancas y lo robaron.

A pesar de los antecedentes, el hombre insiste en que no tiene nada que ver con el crimen de Ospina.