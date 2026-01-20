x

En lo que terminan los “piques”: motociclista arrolló a un niño y a un adulto mayor en Manrique

El motociclista y su parrillero realizaban esta práctica por el carril exclusivo de Metroplús. Conozca más detalles.

  • El hecho generó gran malestar en los habitantes del sector, quienes piden mayor control a las autoridades. FOTO Cortesía Denuncias Antioquia.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La irracionalidad de algunos conductores sigue ocasionando accidentes que, fácilmente, podrían evitarse, pero el desacato a la norma pesa más que el sentido común. En la tarde de este martes 19 de enero en la comuna 3 Manrique, Nororiente de Medellín, en la carrera 45 con calle 78 justo al frente de Comfama en el carril exclusivo del Metroplús, se registró un grave siniestro vial originado por dos hombres en una motocicleta, quienes estaban realizando piques en una moto de alto cilindraje.

Lea más: Piques ilegales en vía al aeropuerto de Rionegro tienen en alerta a autoridades

El motociclista, mientras llevaba a cabo esta irresponsable práctica, arrolló a dos personas: un menor de edad y un adulto mayor, quienes quedaron tendidos en la acera con graves lesiones.

Por su parte, el niño, de 8 años de edad, sufrió una fractura de cadera y fue llevado de inmediato a la Policlínica, mientras que el señor de la tercera edad presentó una fractura en su pierna y lo trasladaron al Hospital La María.

Entérese: Capturaron por homicidio culposo a conductor ebrio que atropelló a pareja que iba para misa

Si bien algunas versiones preliminares señalaban que el motociclista responsable de ocasionar el siniestro se había dado a la fuga, las autoridades viales desmintieron dicha información, incluso, precisaron que se sometió a la prueba de alcoholemia, la cual salió negativa.

Un detalle que agrava aún más la situación, es que la moto no tenía vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, lo que pone en evidencia la falta de conciencia de algunos actores viales al momento de transitar las calles.

