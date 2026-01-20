En lo que terminan los “piques”: motociclista arrolló a un niño y a un adulto mayor en Manrique

La irracionalidad de algunos conductores sigue ocasionando accidentes que, fácilmente, podrían evitarse, pero el desacato a la norma pesa más que el sentido común. En la tarde de este martes 19 de enero en la comuna 3 Manrique, Nororiente de Medellín, en la carrera 45 con calle 78 justo al frente de Comfama en el carril exclusivo del Metroplús, se registró un grave siniestro vial originado por dos hombres en una motocicleta, quienes estaban realizando piques en una moto de alto cilindraje.

El motociclista, mientras llevaba a cabo esta irresponsable práctica, arrolló a dos personas: un menor de edad y un adulto mayor, quienes quedaron tendidos en la acera con graves lesiones.