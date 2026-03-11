Video | Revelan momento exacto del accidente en el que murió joven promesa de la música en Medellín

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió en el barrio Laureles, precisamente en la calle 47D con la carrera 63A -cerca de la canalización del Estadio- cuando un video compartido por Q’Hubo Medellín mostró los momentos en que el artista cayó sobre una acera y fue arrastrado varios metros adelante.

Se conocieron nuevos detalles sobre el accidente de tránsito en el que murió un joven barranquillero conocido en la industria musical como Zalek , quien se movilizaba este martes en una motocicleta por las calles de Medellín.

Aunque no está claro si Zalek conducía bajo los efectos del alcohol, en las imágenes se observa que iba a alta velocidad en el momento del impacto. No obstante, el informe de la Secretaría de Movilidad de Medellín reveló que el accidente ocurrió a las 2:33 p. m. e involucró un vehículo.

“Siniestro entre auto y moto al cual asiste la ambulancia 03, que traslada al motociclista masculino de 30 años de edad, lesionado con urgencia vital, hacia la Clínica de Las Américas. Sin embargo, fallece en la ambulancia al ingresar a urgencias. Queda registro en la cámara de la Policía Nacional 995 a las 14:30”, se lee en la ficha técnica.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada mediante un comunicado emitido por su oficina de prensa, Gus Rincón, en el que enviaron sentidas condolencias a la familia y demás allegados del cantante.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”, se lee en un post de Instagram.