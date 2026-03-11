Video | Revelan momento exacto del accidente en el que murió joven promesa de la música en Medellín

Se conocieron nuevos detalles sobre el accidente de tránsito en el que murió un joven barranquillero conocido en la industria musical como Zalek, quien se movilizaba este martes en una motocicleta por las calles de Medellín.
De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió en el barrio Laureles, precisamente en la calle 47D con la carrera 63A -cerca de la canalización del Estadio- cuando un video compartido por Q’Hubo Medellín mostró los momentos en que el artista cayó sobre una acera y fue arrastrado varios metros adelante.