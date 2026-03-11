x

Video | Revelan momento exacto del accidente en el que murió joven promesa de la música en Medellín

El cantante de 30 años se abría paso en el mundo de la música y el reguetón, incursionando no solo en Barranquilla, su tierra natal, sino también en la capital antioqueña, siguiendo los pasos de referentes como Maluma y J Balvin.

    Aaccidente en el que murió Zalek. Foto: cortesía Q’Hubo
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Se conocieron nuevos detalles sobre el accidente de tránsito en el que murió un joven barranquillero conocido en la industria musical como Zalek, quien se movilizaba este martes en una motocicleta por las calles de Medellín.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió en el barrio Laureles, precisamente en la calle 47D con la carrera 63A -cerca de la canalización del Estadio- cuando un video compartido por Q’Hubo Medellín mostró los momentos en que el artista cayó sobre una acera y fue arrastrado varios metros adelante.

Aunque no está claro si Zalek conducía bajo los efectos del alcohol, en las imágenes se observa que iba a alta velocidad en el momento del impacto. No obstante, el informe de la Secretaría de Movilidad de Medellín reveló que el accidente ocurrió a las 2:33 p. m. e involucró un vehículo.

“Siniestro entre auto y moto al cual asiste la ambulancia 03, que traslada al motociclista masculino de 30 años de edad, lesionado con urgencia vital, hacia la Clínica de Las Américas. Sin embargo, fallece en la ambulancia al ingresar a urgencias. Queda registro en la cámara de la Policía Nacional 995 a las 14:30”, se lee en la ficha técnica.

En contexto: Joven promesa de la música urbana murió en accidente de tránsito en Medellín

La noticia de su fallecimiento fue confirmada mediante un comunicado emitido por su oficina de prensa, Gus Rincón, en el que enviaron sentidas condolencias a la familia y demás allegados del cantante.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”, se lee en un post de Instagram.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes a este caso, que ha generado consternación al tratarse de un joven de 30 años que tenía un futuro prometedor en el mundo de la música urbana en el país.

Siga leyendo: Medellín terminó 2024 con más muertos por accidentes viales en 10 años

