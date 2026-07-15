Presidente del Concejo denunció presunto plan de miembros de la mesa de paz para volarse de la cárcel de Itagüí antes del 7 de agosto

Si no hay mesa de paz, tampoco hay cabecillas presos. Al menos esa sería la premisa de varios de los integrantes de la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá, quienes estarían planeando una fuga masiva de la cárcel La Paz, de Itagüí, ante la pérdida de garantías con la finalización de los diálogos con el Gobierno Nacional con la llegada al poder de Abelardo de la Espriella. Así lo denunció el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien aseguró que recibió una comunicación en la que se le entregaban detalles de un supuesto gran operativo en el que algunos de los cabecillas de esta mesa de negociación estaban organizando su escapatoria del centro de reclusión.

La idea es que los implicados en este plan de escapatoria se ejecutaría antes del próximo 7 de agosto, cuando se posesionaría Abelardo de la Espriella, quien manifestó abiertamente su intención de dar por finalizadas todas las negociaciones de la paz total con los grupos armados y con las estructuras criminales de la ciudad. En medio de la estrategia de escapatoria, según lo denunciado por el corporado, se haría uso de vehículos y personal externo a la cárcel, con el fin de desarrollar todas las estrategias para poder desarrollar su plan. Incluso se haría mención al destino de millonarios recursos para tal finalidad. Entérese: ¿Se acabó la mesa de paz de Itagüí? Visita de senadora Zuleta a la cárcel despertó rumores sobre fin del proceso Sin embargo, de momento no se ha mencionado si en el supuesto plan de fuga participarían los 23 integrantes de esta mesa de negociación o si solo sería un selecto grupo quienes participarían en este plan de escapatoria. Incluso se hablaría de que se aprovecharía el vacío que hay en este momento en materia de seguridad dentro de la cárcel, donde no funcionan las cámaras de seguridad desde hace tres años, situación que prometió solucionar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero que hasta el momento no se ha solventado en su totalidad. Esta situación, según informó el concejal a través de sus redes sociales, ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que deberá iniciar las investigaciones correspondientes para que quienes estén implicados respondan por los delitos de fuga de presos, favorecimiento de la fuga y concierto para delinquir.

“Radiqué denuncia formal ante la Fiscalía exigiendo verificación y medidas urgentes. Colombia no puede recibir al nuevo Gobierno con los máximos criminales del país fugados”, expresó el concejal luego de hacer la denuncia pública de este plan criminal. Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos desde la mesa de paz urbana ni tampoco por parte de la senadora Isabel Cristina Zuleta, máxima vocera de esta mesa de negociación por parte del Gobierno Nacional. Estos hechos continúan alimentando las múltiples polémicas que rodean a esta mesa de negociación. Una de las más graves ocurrió el 8 de abril cuando se presentó el escándalo de la parranda vallenata con el cantante Nelson Velásquez, a la cual acudieron más de 100 personas que no estaba privadas de la libertad. Le puede interesar: Explosivos videos de la parranda en cárcel de Itagüí: particulares regulando el ingreso, carros de alta gama y “puertas abiertas de par en par” Tras esta fiesta, el presidente Gustavo Petro pidió que todos los cabecillas fueran trasladados de centro de reclusión debido al incumplimiento de las normas del proceso de negociación. Finalmente, solo fue movido de este penal Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, a quien internaron en la cárcel de Palogordo, en el municipio de Girón, Santander. El 11 de mayo resurgió una nueva polémica, esta vez relacionada con el levantamiento de las órdenes de captura por parte de la Fiscalía en contra de los integrantes de esta mesa de negociación, una decisión dada directamente por el presidente Petro, situación que generó toda clase de confusiones por los vacíos legales de la decisión.

Finalmente, después de tantos ires y venires, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo reactivó estas órdenes de captura el pasado 20 de mayo, decisión que fue ratificada nueve días después por la Fiscalía, teniendo en cuenta la incidencia de los cabecillas vinculados a la mesa de negociación en el orden público del Valle de Aburrá. “No se trata de presos comunes. En Itagüí están recluidos los máximos cabecillas de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá: alias Douglas, Lindolfo, Tom, Carlos Pesebre, Alber, Naranjo y Mundo Malo. Entre todos, las estructuras que dirigen agrupan a varios miles de integrantes en más de 350 combos en Medellín y su área metropolitana”, explicó el concejal.

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