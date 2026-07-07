Así va la cifra de presuntos delincuentes extranjeros capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026

La cifra de presuntos delincuentes extranjeros requeridos por autoridades internacionales y capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026 llegó a 26, luego de dos operativos adelantados por la Policía Nacional en los municipios de Sabaneta y Envigado.
Las detenciones corresponden a personas solicitadas mediante circular roja de Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico y hacen parte de las acciones de cooperación judicial internacional para combatir el crimen organizado transnacional.