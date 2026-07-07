Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así va la cifra de presuntos delincuentes extranjeros capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026

Los dos casos más recientes corresponden a hombres requeridos mediante circular roja de Interpol, capturados en Sabaneta y Envigado por procesos relacionados con narcotráfico. Las autoridades mantienen operaciones conjuntas con organismos internacionales para ubicar personas buscadas por otros países.

  • La Policía anunció que continuará las operaciones para ubicar requeridos internacionales en Colombia. FOTO: Colprensa
    La Policía anunció que continuará las operaciones para ubicar requeridos internacionales en Colombia. FOTO: Colprensa
  • Óscar David Román Ovares, conocido con el alias de “Kokin”, solicitado por Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. FOTO: Cortesía
    Óscar David Román Ovares, conocido con el alias de “Kokin”, solicitado por Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. FOTO: Cortesía
  • Así va la cifra de presuntos delincuentes extranjeros capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
bookmark

La cifra de presuntos delincuentes extranjeros requeridos por autoridades internacionales y capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026 llegó a 26, luego de dos operativos adelantados por la Policía Nacional en los municipios de Sabaneta y Envigado.

Las detenciones corresponden a personas solicitadas mediante circular roja de Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico y hacen parte de las acciones de cooperación judicial internacional para combatir el crimen organizado transnacional.

Uno de los procedimientos se realizó en Sabaneta, donde fue notificada la circular roja de Interpol a Óscar David Román Ovares, conocido con el alias de “Kokin”, solicitado por Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades costarricenses, alias “Kokin” sería uno de los principales integrantes de la organización criminal “Los Saggy”, estructura señalada de participar en actividades de narcotráfico y lavado de activos, además de estar relacionada con al menos 22 homicidios.

El segundo operativo tuvo lugar en Envigado, donde fue retenido Ferney Osorio Gaitán, alias “Palizada”, quien era requerido mediante circular roja de Interpol para cumplir una condena de 25 años de prisión por tráfico de cocaína.

Según las investigaciones, alias “Palizada” coordinaba el envío de cargamentos de estupefacientes hacia Estados Unidos y varios países de Europa, además de mantener presuntos vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico en Colombia.

Óscar David Román Ovares, conocido con el alias de “Kokin”, solicitado por Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. FOTO: Cortesía
Óscar David Román Ovares, conocido con el alias de “Kokin”, solicitado por Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. FOTO: Cortesía

No se pierda: ¿Quién estaba detrás de los explosivos en Plaza Botero? Investigan posible vínculo con disidencias de las Farc

Balance de capturas y contexto de seguridad

Con estas dos capturas, el número de personas requeridas internacionalmente y detenidas en el Valle de Aburrá durante 2026 aumentó a 26. Entre los casos registrados este año también figuran los de alias “Belfort”, “Medio Labio”, “El Francés”, “Niche” y “Balín”, quienes eran solicitados por autoridades extranjeras dentro de mecanismos de cooperación judicial internacional.

La Policía Nacional indicó que estos resultados corresponden al fortalecimiento del intercambio de información con organismos de seguridad y autoridades judiciales de diferentes países. La institución agregó que continuará adelantando operaciones para identificar, ubicar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas internacionalmente, con el propósito de evitar que integrantes de organizaciones criminales utilicen el territorio colombiano para evadir procesos judiciales o continuar coordinando actividades ilícitas.

Estos procedimientos se conocen en un contexto en el que las autoridades han mantenido seguimiento a la participación de ciudadanos extranjeros en distintos hechos delictivos en Medellín. Datos oficiales divulgados anteriormente evidenciaron que durante 2025 fueron capturados 1.537 extranjeros en la ciudad, de los cuales 1.473 correspondían a ciudadanos venezolanos.

En 2025, después de los ciudadanos venezolanos, las capturas de extranjeros en Medellín correspondieron a 23 personas de nacionalidad estadounidense, siete ecuatorianos, cinco mexicanos, cuatro peruanos, cuatro españoles y cuatro británicos; además de tres ciudadanos de República Dominicana y tres franceses. El registro también incluyó un capturado de cada uno de los siguientes países: Turquía, Ucrania, Uruguay, Curazao, Guatemala, Argentina, Canadá, Chile e Irlanda.

Los delitos que concentraron el mayor número de capturas de extranjeros durante 2025 fueron:

-Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: 712 casos.

-Hurto: 359.

-Receptación: 78.

-Lesiones personales: 72.

-Uso de documento falso: 57.

-Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego: 45.

-Falsedad marcaria: 33.

-Homicidio: 20.

Así va la cifra de presuntos delincuentes extranjeros capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026

Siga leyendo: Ocho capturados del grupo delincuencial Caicedo en Medellín: fabricaban tusi con fentanilo

Mientras las 26 capturas corresponden a personas requeridas por autoridades judiciales de otros países, las autoridades también han reportado detenciones de ciudadanos extranjeros por distintos delitos cometidos en Medellín.

En ese contexto, un balance divulgado durante los primeros meses de 2026 indicó que, en los primeros 62 días del año, se registraron 317 capturas de extranjeros en la ciudad, una estadística diferente a la de los requeridos internacionalmente. De ese total, 308 correspondían a ciudadanos venezolanos y los nueve restantes eran originarios de Estados Unidos (3), México (2), Chile, Costa Rica, Francia e Israel (1 cada uno).

En ese reporte, los delitos con mayor número de capturas fueron:

-Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: 162.

-Hurto: 63.

-Lesiones personales: 20.

-Uso de documento falso: 12.

-Receptación: 11.

-Falsedad marcaria: 10.

-Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico: 7.

El mismo informe también registró capturas por delitos como homicidio, actos sexuales con persona menor de catorce años, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, falsedad personal y extorsión, entre otros.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Policía
Interpol
Extranjeros
Reportados
Capturados
capturas
Delincuencia
Colombia
Medellín
Valle de Aburrá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos