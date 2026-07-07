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“El 2014 no es el techo”: así es el rap que le compuso Jackson Martínez a la Selección Colombia

El exdelantero de la Selección Colombia, Jackson Martínez, se dedicó a la música después de retirarse y sacó un freestyle (rap) en apoyo a la tricolor previo al partido con Suiza

  • Jackson Martínez jugó un Mundial (2014) con la Selección Colombia. FOTO: Instagram J.martinezoficial
    Jackson Martínez jugó un Mundial (2014) con la Selección Colombia. FOTO: Instagram J.martinezoficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 45 minutos
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Sin duda alguna, el talento de Jackson Martínez no se limita solo a la cancha de fútbol. El exjugador, autor de un doblete en el Mundial de Brasil 2014 ante Japón (Colombia 4-1 Japón), compartió en sus redes sociales un vídeo donde se le ve haciendo freestyle (rap), en apoyo al combinado cafetero.

En la letra de la breve sinfonía se escucha al chocoano orgulloso de sus paisanos, Jhon Arias y Jhon Córdoba, de los cuales asegura en la entradilla del tema que en el departamento del Chocó se sienten orgullosos de ellos. También menciona que el “2014 no es el techo”, haciendo referencia al Mundial en el que él participó y que esta Colombia puede llegar aún más lejos que la del primer ciclo de Pékerman.

Dejó claro que apoya como un hincha más, que disfruta, sufre y goza con el equipo nacional. Afirmó que los fanáticos colombianos no son de mal agüero, pues según muchas personas, la misma hinchada es “la sal” de la selección.

Por último, se sumó al bus de los que disfrutan de la calidad de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, independiente de quién juegue. “Los que disfrutan a James y también a Juanfer”, dijo “Cha Cha Cha”.

El freestyle fue recibido de la mejor manera en la concentración cafetera, quienes lo tomaron como apoyo de una leyenda previo al partido contra Suiza de octavos de final. Este es el vídeo:

Lea también: En vivo | Colombia ya está lista para enfrentar a Suiza en Vancouver: estos son los titulares de Lorenzo

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