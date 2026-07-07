Iván Cancino estará en un cargo que dura en promedio 11 meses, ¿logrará permanecer más?

El equipo de gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, va cogiendo cada vez más forma de cara a la posesión el siete de agosto. Ya son nueve los ministros designados en las diferentes carteras. En Justicia el encargado de liderarla será Iván Cancino. En promedio, desde hace 15 años, un ministro de Justicia dura 11 meses en su cargo.

Cancino fue una de los personajes vistos en el inicio de las jornadas de trabajo del equipo de De la Espriella de cara al empalme. Se le vio acompañado de José Daniel López, excongresista; Vincent Ramos, creador de contenido y el magistrado Carlos Camargo.

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También hace parte del equipo del sector Justicia que trabajará en el empalme como líder y está acompañado de Hernando Herrera y Margarita Araújo como coordinadores.

Cancino es egresado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas, Derecho y Nuevas Tecnologías, y un magíster en Ciencias Penales. Ha ejercido como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y decano en instituciones universitarias.

También es fundador y líder de su propia firma, Iván Cancino Abogados, especializada en derecho penal, disciplinario y responsabilidad fiscal.