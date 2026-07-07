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Amplían hasta el 13 de julio las inscripciones para las Becas Jóvenes Pa’ Lante en Antioquia

Este incentivo otorga el 100% de la matrícula más un estipendio para que el estudiante se sostega mientras asiste a las clases.

  • Se trata de 10.000 becas disponibles para estudiar, lo cual significa un aumento significativo, pues en la edición anterior fueron 5.700. FOTO: EL COLOMBIANO
    Se trata de 10.000 becas disponibles para estudiar, lo cual significa un aumento significativo, pues en la edición anterior fueron 5.700. FOTO: EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Por una semana más fue ampliado el plazo para que los interesados se inscriban con el fin de optar por uno de los incentivos para cursar estudios técnicos y de media técnica en las regiones que ofrece la Gobernación en su programa Becas Jóvenes Pa’ Lante.

Inicialmente la fecha tope para las inscripciones era el 5 de julio, pero se postergó hasta el 13 de julio debido a que algunas personas manifestaron que se enteraron tarde o que han tenido dificultades en reunir la documentación requerida, según indicó una fuente de la administración departamental.

Le recomendamos leer: ¡No se quede sin estudiar! Hasta el 15 de agosto puede terminar la inscripción en las becas Jóvenes Pa´ lante en toda Antioquia

La extensión del plazo busca que más personas se postulen para acceder hasta al 100 por ciento del valor de la matrícula y entrega un apoyo económico para el sostenimiento de los estudiantes durante su proceso de formación.

En esta edición, se duplicó la oferta a 10.000 cupos y más de 160 programas académicos que son definidos de acuerdo con las necesidades de cada subregión y con los sectores donde más oportunidades de empleo y de desarrollo económico haya.

¿En qué municipios aplica la convocatoria?

De los 125 municipios que tiene Antioquia, esta oportunidad cubre a 75 localidades y comprende siete áreas estratégicas: atención y cuidado; nuevas tecnologías; tecnología para el agro; industrias creativas; recreación y deporte; turismo; y logística y comercio.

Siguiendo ese parámetro, por ejemplo subregiones como Urabá, donde en el último año se abrió el complejo marítimo de Puerto Antioquia, se daría prioridad a esa última área antes mencionada: logística y comercio.

Así mismo, los municipios con vocación turística tendrían esa orientación dentro de los planes de estudios que se ofrezcan.

En la versión anterior, de 2025 hubo una oferta de 5.700 becas para cien programas académicos que se ofrecieron.

Los documentos requeridos son:

• Documento de identidad.

• Copia de servicios públicos actualizada (que muestre dirección, municipio, fecha y estrato socioeconómico).

• Certificado de 9° grado cursado o diploma/acta de grado de bachiller.

También le sugerimos ver: Abren 17.000 oportunidades de estudio gratuito en Medellín: requisitos, fechas y cómo inscribirse a Matrícula Cero y EstudIA

Adicionalmente, si el estudiante tiene factores de liderazgo o condiciones especiales, debe adjuntar los documentos que lo acrediten. Esto incluye ser manipulador de alimentos del PAE, mujer que realiza actividades de cuidado no remunerado, víctima del conflicto armado, población en condición de desplazamiento forzado, población en procesos de reinserción o atención a víctimas, o pertenecer a comunidades indígenas o afrocolombianas, entre otros.

También le sugerimos ver: Abren 17.000 oportunidades de estudio gratuito en Medellín: requisitos, fechas y cómo inscribirse a Matrícula Cero y EstudIA

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse a las Becas Jóvenes Pa’ Lante 2026?
El plazo para inscribirse fue ampliado hasta el 13 de julio. Inicialmente, las postulaciones cerraban el 5 de julio, pero la Gobernación decidió extender la convocatoria una semana más para facilitar la participación de quienes conocieron tarde el programa o aún no habían reunido toda la documentación requerida.
¿Qué beneficios cubren las Becas Jóvenes Pa’ Lante?
Las becas pueden cubrir hasta el 100 % del valor de la matrícula de programas técnicos y de media técnica. Además, los beneficiarios reciben un apoyo económico para su sostenimiento durante el proceso de formación. La noticia no especifica el monto de ese apoyo.
¿Qué documentos se necesitan para postularse a las Becas Jóvenes Pa’ Lante?
Los aspirantes deben presentar un documento de identidad, una copia actualizada de un recibo de servicios públicos donde se evidencien la dirección, el municipio, la fecha y el estrato socioeconómico, además del certificado de noveno grado cursado o el diploma o acta de grado de bachiller.Si el postulante acredita condiciones especiales o factores de liderazgo, también debe anexar los documentos que respalden esa situación.

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