‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Tom’: estos son los 23 cabecillas del ‘Tarimazo’ de Petro a los que la Fiscalía les levantó órdenes de captura

La Fiscalía oficializó este martes la suspensión de las órdenes de captura contra 23 de los principales jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
La decisión, que ha sido criticada, cobija a figuras clave de organizaciones como ‘La Oficina’, ‘La Terraza’ y bandas con fuerte presencia en Bello y otros municipios del área metropolitana.
La medida, adoptada a solicitud del Gobierno de Gustavo Petro dentro de la estrategia de “paz urbana”, busca permitir que estos líderes actúen como voceros desde la cárcel de Itagüí.
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Sin embargo, ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores, que advierten sobre los riesgos de otorgar este tipo de beneficios a cabecillas con amplio historial delictivo, en medio de una apuesta que el Gobierno asume como parte de su estrategia para reducir la violencia urbana.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionaron con dureza la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas vinculados al proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá.
Ambos mandatarios señalaron que la medida respondería a intereses políticos de cara a las elecciones presidenciales y la calificaron como un “pago de favores”.
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