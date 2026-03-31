‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Tom’: estos son los 23 cabecillas del ‘Tarimazo’ de Petro a los que la Fiscalía les levantó órdenes de captura

La Fiscalía oficializó este martes la suspensión de las órdenes de captura contra 23 de los principales jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá. La decisión, que ha sido criticada, cobija a figuras clave de organizaciones como ‘La Oficina’, ‘La Terraza’ y bandas con fuerte presencia en Bello y otros municipios del área metropolitana. La medida, adoptada a solicitud del Gobierno de Gustavo Petro dentro de la estrategia de “paz urbana”, busca permitir que estos líderes actúen como voceros desde la cárcel de Itagüí. Entérese: ¿Petro planea un segundo ‘Pacto de la Picota’ para elecciones? Sin embargo, ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores, que advierten sobre los riesgos de otorgar este tipo de beneficios a cabecillas con amplio historial delictivo, en medio de una apuesta que el Gobierno asume como parte de su estrategia para reducir la violencia urbana. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionaron con dureza la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas vinculados al proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá. Ambos mandatarios señalaron que la medida respondería a intereses políticos de cara a las elecciones presidenciales y la calificaron como un “pago de favores”. En contexto: “Primero el Tarimazo y luego esto”: alcalde y gobernador se pronuncian contra decisión de la Fiscalía de levantar órdenes de captura a cabecillas

Gutiérrez afirmó que el Gobierno nacional está beneficiando a estructuras criminales y consideró la decisión como un agravio para las víctimas y la ciudad. El alcalde también advirtió que estas organizaciones podrían incidir en el proceso electoral mientras continúan cometiendo delitos como homicidios, extorsión y explotación de menores. Por su parte, el gobernador Rendón expresó preocupación por el impacto en la seguridad, al señalar que se trata de cabecillas con amplio historial delictivo —incluyendo homicidios, desapariciones y narcotráfico— y alertó que, al recuperar margen de movilidad, existe un alto riesgo de reconfiguración y fortalecimiento de las estructuras criminales en el departamento.

El prontuario criminal de los cabecillas de Medellín a los que se les suspendió orden de captura

La lista completa de quienes quedan cobijados bajo este régimen especial de suspensión reúne a varios de los principales cabecillas y mandos de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Entre ellos figuran históricos de ‘La Oficina’, como alias ‘Tom’, ‘Douglas’, ‘Clemente’ e ‘Iván el Barbado’; líderes con influencia en Bello y el norte del área metropolitana, como alias ‘Albert’, ‘Perica’, vinculado a ‘Pachelly’, y ‘El Montañero’, de ‘El Mesa’.

También figuran enlaces y mandos medios, entre los que se encuentran alias ‘Lindolfo’, ‘El Indio’ (Los Triana), ‘Juan 23’ y ‘Pocho’ (Trianón), entre otros.

De izquierda a derecha: alias “Perica”, “Alber”, “Juan 23”, “el Montañero” y “Mundo Malo”. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.

El listado es encabezado por Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, capturado en marzo de 2013 y condenado a 36 años de prisión por homicidio agravado cuando lideraba ‘Los Robledo’. Entérese: ¿Quién es quién en el crimen organizado del Valle de Aburrá? Le sigue Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre, exjefe de ‘La Unión’, detenido en octubre de 2013 y sentenciado a más de 33 años por delitos como secuestro extorsivo, homicidio agravado y narcotráfico, aunque actualmente se encuentra en libertad.

En tercer lugar aparece José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, histórico cabecilla de ‘La Terraza’, capturado en abril de 2009 y condenado a 32 años por secuestro extorsivo. También integra este grupo Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, señalado como líder de ‘Los Chatas’ y vinculado a ‘La Oficina’, quien fue capturado en diciembre de 2017 y condenado a 16 años por concierto para delinquir, lavado de activos y porte ilegal de armas.

De izquierda a derecha: “Pocho”, “Vallejo”, “Iván el Barbado”, “Carlos Pesebre”, “Grande Pa” y “Tom”. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.

A ellos se suma Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, uno de los cabecillas más recientes de ‘El Mesa’, capturado en junio de 2022 y condenado a 15 años y 10 meses por desplazamiento forzado, extorsión y concierto para delinquir agravado. En la lista continúa Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, antiguo jefe de ‘El Mesa’, detenido en marzo de 2018 y condenado a 14 años de prisión. Le puede interesar: Consejo de Estado admitió solicitud de pérdida de investidura contra la senadora Zuleta por actuación en el “tarimazo” También figura Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya, líder de ‘Los del Alto’, estructura vinculada a ‘La Terraza’, capturado en agosto de 2014 y condenado a 8 años y 8 meses por homicidio simple. Asimismo, aparece Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, señalado cabecilla de ‘Pachelly’, capturado en enero de 2019 y condenado a 7 años por concierto para delinquir agravado. Cierra el listado Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, líder histórico de ‘Trianón’, capturado en julio de 2020 por concierto para delinquir y quien, según registros judiciales, se encuentra en libertad y sin condena vigente. Puede leer: El Pacto de la Picota

¿Por qué les levantaron órdenes de captura?

La resolución se sustenta en la Ley 2272 de 2022, el marco legal de la “Paz total”, que faculta al Ejecutivo para solicitar el levantamiento de medidas judiciales contra personas reconocidas como representantes de estructuras de crimen de alto impacto. Aunque la mayoría de estos 23 cabecillas ya se encuentran tras las rejas cumpliendo condenas, la suspensión de sus órdenes de captura vigentes es un requisito técnico-jurídico para que puedan participar formalmente en los diálogos sin el riesgo de nuevos requerimientos que entorpezcan el proceso. El objetivo del Gobierno es lograr el sometimiento colectivo de estas bandas, que hoy controlan cerca del 80 % de las rentas ilícitas en el área metropolitana de Medellín.

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